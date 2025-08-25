Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Доплата до пенсії — кому держава гарантує понад 5 тис. грн

Доплата до пенсії — кому держава гарантує понад 5 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 06:10
Пенсії в Україні — кому надають держдоплату у понад 5 тис. грн
Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадяни похилого віку мають право на додаткові виплати до пенсійного забезпечення, що передбачені різноманітними законами. Зокрема, останні кілька років держава гарантує окремій категорії громадян щомісячну надбавку у 5 тис. грн, що підлягає щорічній індексації.

Про те, хто має право на відповідну доплату, розповіли фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ).

Реклама
Читайте також:

Кому держава гарантує доплату до пенсії у 5 тис. грн

Як зазначають у ПФУ, додаткова державна підтримка надається громадянам відповідно до закону № 3113-ІХ, що змінив закони "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" та "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Згідно з ним, надбавка передбачена для громадян, визнаних борцями за незалежність України у ХХ столітті, які під час функціонування комуністичного тоталітарного режиму були піддані репресіям у вигляді ув’язнення або безпідставного відправлення в психіатричні заклади, та з часом були реабілітовані.

Щодо розміру надбавки до основної пенсійної виплати, то у 2023 році в ухваленому парламентом законі, сума відповідної щомісячної надбавки була встановлена на рівні 4,2 тис. грн. Однак на надбавку поширюється щорічна індексація, починаючи з 2024-го. Відтоді розмір надбавки до пенсії громадянам зріс до 5,05 тис. грн.

Як пенсіонерам оформити надбавку

Як зауважують у фонді, призначають надбавку за законом щодо особливих заслуг борців за незалежність на основі довідки з підтвердженням вищевказаного статусу.

Згідно з нормами, її встановлюють з дати звернення або з моменту набуття права на неї, проте не пізніше ніж через 12 місяців.

Відповідну заяву щодо прохання встановлення надбавки потрібно подавати до теруправління Пенсійного фонду за місцем отримання пенсійної виплати. До заяви необхідно додати документи з підтвердженням особливих заслуг.

Однак, якщо у громадянина є право одночасно на доплату з низки підстав, прописаних у ст. 1 законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", то встановлять ту доплату, яка виявиться більшою. 

Раніше ми писали, кому з громадян гарантують виплату шести пенсій одразу. Українське пенсійне законодавство надає таке право лише за дотримання певних умов. 

Також ми розповідали, що в Україні планують змінити розрахунок пенсії. У комітеті ВРУ з питань податкової політики розповіли, у чому будуть полягати зміни у підході в нарахуванні виплат.

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації