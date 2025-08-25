Пенсії в Україні — кому надають держдоплату у понад 5 тис. грн

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадяни похилого віку мають право на додаткові виплати до пенсійного забезпечення, що передбачені різноманітними законами. Зокрема, останні кілька років держава гарантує окремій категорії громадян щомісячну надбавку у 5 тис. грн, що підлягає щорічній індексації.

Про те, хто має право на відповідну доплату, розповіли фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ).

Кому держава гарантує доплату до пенсії у 5 тис. грн

Як зазначають у ПФУ, додаткова державна підтримка надається громадянам відповідно до закону № 3113-ІХ, що змінив закони "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" та "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Згідно з ним, надбавка передбачена для громадян, визнаних борцями за незалежність України у ХХ столітті, які під час функціонування комуністичного тоталітарного режиму були піддані репресіям у вигляді ув’язнення або безпідставного відправлення в психіатричні заклади, та з часом були реабілітовані.

Щодо розміру надбавки до основної пенсійної виплати, то у 2023 році в ухваленому парламентом законі, сума відповідної щомісячної надбавки була встановлена на рівні 4,2 тис. грн. Однак на надбавку поширюється щорічна індексація, починаючи з 2024-го. Відтоді розмір надбавки до пенсії громадянам зріс до 5,05 тис. грн.

Як пенсіонерам оформити надбавку

Як зауважують у фонді, призначають надбавку за законом щодо особливих заслуг борців за незалежність на основі довідки з підтвердженням вищевказаного статусу.

Згідно з нормами, її встановлюють з дати звернення або з моменту набуття права на неї, проте не пізніше ніж через 12 місяців.

Відповідну заяву щодо прохання встановлення надбавки потрібно подавати до теруправління Пенсійного фонду за місцем отримання пенсійної виплати. До заяви необхідно додати документи з підтвердженням особливих заслуг.

Однак, якщо у громадянина є право одночасно на доплату з низки підстав, прописаних у ст. 1 законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", то встановлять ту доплату, яка виявиться більшою.

