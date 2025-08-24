Пенсії стануть більші — в яких випадках важливо подати довідку про зарплату

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

В Україні громадяни під час оформлення пенсій мають дотримуватися чітких вимог у питанні надання вичерпного пакета документів. Зокрема, у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, в яких випадках бажано додатково подавати довідку про заробітну плату.

Про це йдеться у поясненні пресслужби ПФУ.

Коли бажано подавати довідку про зарплату

Відповідно до закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", для обчислення пенсій громадян враховують їхній заробіток, зафіксований у Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду з 1 липня 2000 року. Саме з цієї дати розпочав свою роботу Реєстр, де містяться дані про зарплату.

Це означає, що під час оформлення пенсії, починаючи з цієї дати, інформація про зарплату автоматично надходить до ПФУ з Реєстру. У зв'язку з цим не потрібно додатково подавати довідки про доходи, отримані до 2000 року.

Проте, як зазначають у ПФУ, за бажанням заявників можуть використати довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців до вищевказаної дати. Особливо така можливість актуальна у випадку, якщо громадянин у той час отримував вищу зарплату. Це може суттєво вплинути на розмір майбутньої пенсії, адже від сум доходів залежить рівень виплат на заслуженому відпочинку.

У фонді зауважують, що, якщо зарплата за період до липня 2000 року була невеликою порівняно із доходами після цієї дати, її врахують, проте вона не матиме значного впливу на обчислення пенсії.

Також в окремих випадках подання відповідної довідки може бути обов’язковим.

Так, згідно з нормами законодавства, ПФУ може вимагати довідку про зарплату виключно у випадку, якщо після 1 липня 2000 року громадянин набув менш ніж п'ять років страхового стажу.

Як і де можна отримати зарплатну довідку

За інформацією ПФУ, довідки про заробітну плату мають видавати підприємства, установи або організації, де громадяни працювали. Відповідний документ можуть надати за запитом на основі поданих:

особових рахунків;

платіжної інформації;

інших документів про нараховану зарплату.

Відповідну довідку також може надати правонаступник підприємства або архівна установа.

