Призначення соціальної пенсії у 2025 році — що буде, якщо забракне стажу

Пенсіонери у відділенні Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

В Україні паралельно з традиційною системою виплати пенсій існує так звана соціальна допомога. Її призначають громадянам, яким бракує необхідного страхового стажу для того аби вийти на пенсію.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, хто з українців отримуватиме соціальну пенсію.

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Цього року, згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", в Україні набули чинності нові вимоги до страхового стажу, а саме:

пенсіонери, які планують вийти на пенсію у 60 років, мають набути мінімум 32 роки страхового стажу;

щоби отримати пенсійне посвідчення у 63 роки потрібно мати мінімум 22 роки страхового стажу;

а для пенсійних виплат у 65 років — 15 років страхового стажу.

Якщо страховий стаж громадянина менш як 15 років, тоді йому мають нараховувати соціальну допомогу. Але виплати розпочнуться після того, як людині виповниться 65 років.

З 1 січня 2025 року розмір соціальної допомоги визначається як різниця між:

прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн);

та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за останні пів року.

Однак ця виплата не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 грн).

Як оформити соціальну пенсію

Це можна зробити в органах соціального захисту населення за місцем прописки або фактичного проживання.

Для призначення тимчасової допомоги українцям без пенсійного стажу потрібно надати:

заяву;

паспорт і документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідку Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців;

копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

Раніше ми писали, як цього року зміняться максимальні пенсії. Так, у законі про Держбюджет закладений граничний розмір пенсії у 23,6 тис. гривень.

Також нагадаємо, що в українців є можливість вийти на пенсію достроково. Для цього громадяни мають працювати на специфічних роботах.