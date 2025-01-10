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Право на подвійний стаж — хто потрапив до спецпереліку професій

10 січня 2025 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто має право на подвійний страховий стаж
Працівник на заводі. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні деякі громадяни мають право раніше виходити на пенсію через подвійний страховий стаж. Такі правила діють для тих, чия робота вважається шкідливою, небезпечною чи екстремальною.

Про це йдеться у поясненні Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто має право на подвійний стаж

Питання подвійного стажу прописане у статті 24 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

У 2025 році мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію залежить від віку та року виходу. Для отримання пенсії у 60 років необхідна наявність щонайменше 32 роки стажу. Щороку показник зростає на 12 місяців, з ціллю до 2028 року досягнути 35 років. Для тих, хто має менший страховий стаж, пенсію можуть призначити пізніше:

  • 22 роки страхового стажу — для виходу у 63 роки;
  • 15 років стажу — для виходу у 65 років.

Тоді як, згідно із законодавством, кожен рік роботи, яка вважається шкідливою, небезпечною чи екстремальною, рахується як за два.

Такий стаж є одним із механізмів соцзахисту в країні, що дає змогу громадянам, які працювали в складних умовах, раніше почати отримувати пенсію.

Подвійний стаж для оформлення пенсії зараховується за певні види робіт. У списку:

  • особливо шкідливі умови праці, пов’язані з впливом високого рівня шуму, вібрації, токсичності, радіації;
  • підземні роботи на шахтах, підземках, рудниках, підземних комунікаціях;
  • у медзакладах з підвищеним рівнем ризику (психіатричні медзаклади, інфекційні лікарняні заклади);
  • деякі види військової служби (за умов бойових дій, АТО, інших особливо небезпечних завдань);
  • робота, що входить в зону надзвичайної ситуації;
  • робота за екстремальних кліматичних умов (на високогір’ї, Крайній Півночі);  
  • робота на флоті, що пов’язана з тривалими рейсами.

Оформлення подвійного стажу та право на ранню пенсію

Так, якщо громадянин працював десять років за шкідливих умов, йому стаж зарахують за 20 років, що дозволить раніше вийти на пенсію.

Для того, щоб підтвердити право на подвійний страховий стаж, працівнику потрібно надати у ПФУ пакет документів. А саме:

  • трудову книжку із записами, де підтверджується займана посада та періоди роботи;
  • довідку від роботодавця, де засвідчується специфіка виконуваних робіт;
  • витяги з нормативних актів чи інші документи у разі, якщо умови праці змінювалися упродовж цього періоду.

Також ми писали, що в Україні на 2025 рік бюджетом Пенсійного фонду передбачено 44,7 млрд гривень на доплати та індексацію пенсій та додаткові заходи підвищення рівня соцзахисту. Йдеться про підтримку найбільш вразливих категорій громадян.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів має намір реформувати стару пенсійну систему. Зміниться сам процес обчислення розміру пенсій, тобто формула.

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