Пенсії в Україні — кому загрожує втрата виплат у 2025 році

Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році у зв'язку з низкою причин пенсіонерам можуть припинити нарахування виплат. У зв'язку з обмеженими можливостями бюджету відбуватиметься більш ретельна перевірка громадян у праві на соціальні виплати.

Це передбачено законом "Про Державний бюджет-2025".

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Згідно зі статтею 40 закону "Про Держбюджет", мають припинитися виплати для частини пенсіонерів, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 24 лютого 2022 року. Кошти на рахунку будуть блоковані, якщо:

громадяни не пройдуть обов’язкову фізичну ідентифікацію у банку;

упродовж тривалого часу буде відсутній рух на картці у вигляді зняття коштів, переказу, безготівкового розрахунку.

Проте це не означає, що держава привласнить кошти громадян. Гроші на блокованих рахунках зберігатимуться доти, доки людина не звернеться з відповідною заявою до Ощадбанку чи Пенсійного фонду, де відбудеться ідентифікації особи.

Поновлення та виплата пенсійних коштів для таких переселенців здійснюються у порядку, встановленому урядом.

Також пенсіонерам можуть перестати нараховувати пенсію у 2025 році, відповідно до ст. 49 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якщо під час верифікації за держреєстрами виявиться, що пенсію було призначено на основі документів, які містять неправдиві дані.

Згідно із законодавством, припиниться нарахування виплат пенсіонерам за межами України на період проживання, якщо виявиться за реєстрами їхній виїзд, проте якщо інше не передбачене міжнародними договорами, ратифікованими парламентом. Також перестануть виплачувати пенсію, якщо громадянин сам напише заяву про припинення виплат у зв’язку з проживанням за межами країни.

Згідно із законом, передбачається припинення виплати пенсії у разі смерті пенсіонера, визнання зниклим безвісти, оголошення померлим.

ПФУ припиняє нарахування виплат, якщо пенсіонер не отримував призначену пенсію протягом шести місяців.

Є й інші ситуації, передбачені законом. Зокрема, коли завершується навчання дитини, яка отримує пенсію у зв'язку з втратою годувальника, у випадку працевлаштування громадянина, якому виплачують пенсію за вислугою років, на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років (наприклад, вчителі).

Як діяти у разі припинення нарахування пенсії

Громадяни, яким припинили нараховувати пенсії, можуть в більшості випадків відновити виплати. Для цього пенсіонер має звернутися особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Там необхідно:

надати документ, що підтверджує особу;

написати спеціальну заяву.

Після розгляду звернення ПФУ та після з’ясування обставин припинення виплат за умови усунення причин, які до цього призвели, має поновити виплати протягом десятиденного періоду.

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