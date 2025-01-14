Назначение социальной пенсии в 2025 году — что будет, если не хватит стажа

Пенсионеры в отделении Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

В Украине параллельно с традиционной системой выплаты пенсий существует так называемая социальная помощь. Ее назначают гражданам, которым не хватает необходимого страхового стажа для того, чтобы выйти на пенсию.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, кому из украинцев будут выплачивать социальную пенсию.

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В этом году, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в Украине вступили в силу новые требования к страховому стажу, а именно:

пенсионеры, которые планируют выйти на пенсию в 60 лет, должны иметь минимум 32 года страхового стажа;

чтобы получить пенсионное удостоверение в 63 года, нужно иметь минимум 22 года страхового стажа;

а для пенсионных выплат в 65 лет — 15 лет страхового стажа;

Если страховой стаж гражданина менее 15 лет, тогда ему должны начислять социальную помощь. Но выплаты начнутся после того, как человеку исполнится 65 лет.

С 1 января 2025 года размер социальной помощи определяется как разница между:

прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 грн);

и среднемесячным совокупным доходом семьи за последние полгода.

Однако эта выплата не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 грн).

Как оформить социальную пенсию

Это можно сделать в органах социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания. Для назначения временной помощи украинцам без пенсионного стажа нужно предоставить:

заявление;

паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

справку Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи'и) за последние шесть календарных месяцев;

копию решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным).

Ранее мы писали, как в этом году изменятся максимальные пенсии. Так, в законе о Госбюджете заложен предельный размер пенсии в 23,6 тыс. грн.

Также напомним, что у украинцев есть возможность выйти на пенсию досрочно. Для этого граждане должны работать на специфических работах.