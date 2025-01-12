Пенсії у 2025 році — кому призначають максимальні виплати у 23,6 тис. грн

Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні у 2025 році показник максимальної пенсійної виплати залишиться на рівні попередніх років. Однак передбачені певні обмеження на час воєнного стану для осіб, яким нараховують виплати за спеціальними законами.

Це передбачено законом "Про Держбюджет України" на 2025 рік.

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Згідно із законодавством, кільком категоріям громадян передбачені максимальні пенсії. Серед них:

державні службовці;

працівники місцевого самоврядування;

народні депутати;

науковці.

У законі про Держбюджет закладений граничний розмір пенсії у 23,6 тис. гривень (десять мінімальних прожиткових мінімумів для громадян, які втратили працездатність). Цьогоріч показник прожиткового мінімуму залишився на рівні попереднього року — 2,361 тис. гривень.

Обмеження максимальних пенсій у 2025 році

Уряд у січні поточного року постановою №1 "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану" вирішив внести певні корективи.

Так, до 2025 року вищевказані категорії громадян могли отримувати вищі суми за 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, однак нині до таких осіб почнуть застосовувати понижувальні коефіцієнти. Йдеться про тих, кому пенсії встановлені такими законами:

Про держслужбу;

Про прокуратуру;

Про статус народного депутата;

Про Національний банк;

Про Кабінет міністрів;

Про дипломатичну службу;

Про службу в органах місцевого самоврядування;

Про судову експертизу;

Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Про державну підтримку засобів масової інформації та соцзахист журналістів;

Про наукову і науково-технічну діяльність;

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби.

Постановою уряду передбачені різні понижувальні коефіцієнти. А саме:

0,5 — до частини пенсійної виплати, що більша за 10 прожиткових мінімумів, проте не вище 11;

0,4 — до частини виплати, що більша за 11 п. м, але не більше 13;

0,3 — до частини пенсії, що більша за 13 п. м, але не більше 17;

0,2 — до частини виплати, що більша за 17 п. м, але не більше 21;

0,1 — до частини пенсії, що більша за 21 п. м.

Обмеження не торкнуться ветеранів українсько-російської війни на пенсії.

Також ми писали, що деякі українські громадяни мають право раніше виходити на пенсію. Згідно із законодавством, кожен рік рахується як за два за роботу, яка вважається шкідливою, небезпечною чи екстремальною.

Раніше повідомлялося, що в Україні на поточний рік бюджетом ПФУ передбачено 44,7 млрд грн на доплати та індексацію пенсій, а також інші заходи підвищення рівня соціального захисту. Найбільш вразливі категорії громадян не залишаться без виплат.