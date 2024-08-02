Пенсия для тех, у кого недостаточно стажа — какой будет размер в августе

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush

Украинские граждане, у которых достаточно пенсионного возраста, однако не хватает страхового стажа, имеют право на временную социальную помощь. Известно, каким размер такой выплаты в августе 2024 года.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда.

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Кто имеет право на социальную пенсию

Согласно украинскому законодательству, в 2024 году для того, чтобы выйти на заслуженный в 60 лет, необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. В то же время тем гражданам, у которых в 60 лет нет достаточного стажа, разрешается выйти на пенсию в 63 года. В таком случае нужно иметь стаж минимум в 21 год.

После 65 лет право на пенсии по возрасту имеют украинцы, у которых есть не менее 15 до 21 года страхового стажа.

Однако бывают случаи, что у человека нет и 15 лет стажа. Именно при таких обстоятельствах государство оказывает социальную помощь вместо пенсионных выплат в возрасте 65 лет. Ее еще называют социальная пенсия по возрасту.

Следует отметить, что продолжительность страхового стажа, предоставляющего право украинцам на выход на пенсию в 60 лет, ежегодно растет. Соответствующий процесс продлится до 2028 года. Поэтому, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет в 2028 году, уже необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа.

Какой размер социальной пенсии в августе 2024 года

Сумма социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным общим доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода, в то же время не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В этом году прожиточный минимум для лиц, лишившихся трудоспособности, составляет 2 361 гривну, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц равен 3 028 гривен.

Соцпенсию по возрасту без страхового стажа пересматривают каждые шесть месяцев, учитывая имущественные изменения и среднемесячный совокупный доход.

Чтобы получать такую госпомощь, следует обратиться в органы соцзащиты населения по адресу прописки или фактического проживания.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине появилась возможность подать заявление на назначение пенсии с помощью Дія.Підпису. Это реализовано для удобства людей, желающих оформить пенсию дистанционно, но не имеющих квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Также мы писали, что в Пенсионном фонде уточнили, какой максимальный размер пенсии будет начислен гражданам в августе 2024 года. По законодательству он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.