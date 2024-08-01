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Українці можуть оформити пенсію через Дію — як це зробити онлайн

1 серпня 2024 14:49
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Як оформити пенсію онлайн в Дії — покроковий алгоритм
Сайт Дії на дисплеї ноутбука. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні з'явилася можливість подати заяву на призначення пенсії за допомогою Дія.Підпису. Це реалізовано для зручності людей, які бажають оформити пенсію дистанційно, але не мають кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Про те, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису, розповіли на порталі Пенсійного фонду Україні (ПФУ).

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Що потрібно для подання заяви

В Україні подати заяву на пенсію дистанційно можна через вебпортал Пенсійного фонду України. Для цього потрібно бути зареєстрованим у мобільному застосунку "Дія", активувати Дія.Підпис і підготувати скан-копії необхідних документів.

Вимоги до скан-копій документів:

  • Зроблені з оригіналів документів.
  • Кольорові, чіткі та читабельні.
  • У форматах JPG або PDF.
  • Розмір кожного файлу не більше 1 МБ.
  • Назви файлів мають відповідати типу документа.

Як оформити пенсію за допомогою Дія.Підпису

Подати заяву треба через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням. Далі потрібно виконати наступний алгоритм дій:

  • У правому верхньому куті натисніть кнопку "Вхід" та оберіть опцію увійти до системи через Дія.Підпис.
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Початок оформлення пенсії через Дія.Підпис. Джерело: ПФУ
  • У новому вікні, що відкриється, натисніть кнопку "Отримати код для входу".
  • Після цього відскануйте QR-код, що з’явиться на екрані, за допомогою опції сканування QR-коду в додатку "Дія". Для цього увійдіть у додаток "Дія" на телефоні та наведіть зчитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом.
  • На телефоні натисніть кнопку "Підтвердити".
  • Активуйте Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення.
  • Підтвердьте свою особу через перевірку за фото, керуючись підказками телефона, та натисніть "Далі".
  • Введіть на телефоні п’ятизначний код для накладання Дія.Підпис. Якщо ви використовуєте Дія.Підпис вперше, то його необхідно запам’ятати.
  • Якщо всі кроки пройдено успішно, запит на авторизацію через Дія.Підпис для входу на вебпортал ПФУ буде підтверджено і на екрані телефона з’явиться відповідний напис.
  • Вхід в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України буде виконано автоматично.
  • Далі в особистому кабінеті на порталі в розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії".
  • Оберіть вид пенсії (наприклад "Пенсія за вислугу років").
  • Дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення.
  • Прикріпіть оскан-копії небхідних документів та натисніть кнопку "Сформувати заяву".
  • Для завершення всіх операцій підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису та відправте до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".

З результатами опрацювання заяви можна ознайомитись у розділі "Мої звернення".

Що ще треба знати

Нагадаємо, відтепер на порталі "Дія" можна отримати військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який містить QR-код. Він має таку ж юридичну силу, як паперовий.

Ми також писали, що у Пенсійному фонді уточнили, який максимальний розмір пенсії нарахують громадянам у серпні 2024 року. За законодавством, він залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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