Пенсії в Україні — які будуть виплати з інвалідності з 1 серпня

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про розміри мінімальних пенсій з інвалідності, які громадяни отримають із серпня 2024 року. Суми різняться, зокрема, залежно від групи інвалідності.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

Читайте також:

Які пенсії з інвалідності нарахують у серпні

Питання призначення та розміри пенсій з інвалідності регулює український закон № 1058-IV від 09.07.2003 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а саме — статті 30 — 35.

Такі виплати призначають громадянам з інвалідністю, якщо є страховий стаж терміном від 1 до 15 років. Загалом необхідна тривалість стажу залежить від віку, коли було встановлено інвалідність.

За правилами, розмір пенсії з інвалідності обчислюють залежно від групи інвалідності громадянина у відсотках розміру пенсійної виплати за віком:

100% пенсії за віком — отримують особи з інвалідністю першої групи;

90% пенсії за віком — особи з інвалідністю другої групи;

50% пенсії за віком — особи з інвалідністю третьої групи.

Також до стажу для розрахунку розміру пенсії за віком, з якого обчислюють розмір пенсії з інвалідності зараховують період із дати встановлення інвалідності до досягнення шістдесятирічного віку.

За даними ПФУ, мінімальні пенсійні виплати з інвалідності у серпні цього року передбачені на рівні:

особи з інвалідністю першої групи — 2,76 тис. грн;

непрацюючі особи з інвалідністю другої та третьої груп — 2,52 тис. грн;

працюючі особи з інвалідністю другої та третьої груп — 2,093 тис. грн.

Як пояснюють фахівці, пенсію з інвалідності призначають з дати встановлення інвалідності, якщо заява на її призначення була подана не пізніше трьох місяців з дати встановлення інвалідності. У разі якщо заяву на призначення пенсії подали пізніше — пенсію призначають з дати звернення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня не передбачено великого перерахунку пенсій. Проте деякі пенсіонери отримають підвищення завдяки додатковим виплатам та надбавкам.

Також ми писали, що першому півріччі 2024 року в Україні зросли нерівності у пенсійному забезпеченні. Середня пенсія для деяких українців з 1 січня по 1 червня 2024 року зросла приблизно на 6 тис. грн.