Соцпенсії у березні — розмір допомоги та хто не отримає

Люди пенсійного віку з паперами. Фото: Freepik

В Україні громадянам, які досягнули пенсійного віку, однак розмір страхового стажу не дозволяє вийти на залужений відпочинок, держава гарантує тимчасову допомогу (соціальну пенсію). Відомо, яким буде розмір такої виплати у березні 2025 року.

Про це йдеться на порталі державних послуг "Дія".

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За яких умов призначають соцпенсію у 2025 році

У 2025 році, попри замороження мінімальних виплат на рівні минулого року, вимоги до кількості страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком, посилились. Так, тепер для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати мінімум 32 роки страхового стажу.

Тих, хто не має такої кількості стажу у 60 років, можуть дочекатися 63 років та вийти на пенсію за умови наявності від 22 до 31 року стажу. Проте, якщо людина не дотягує і до таких умов, може вийти на заслужений відпочинок у 65 років за умови наявності стажу від 15 до 21 років.

Тривалість стажу, що дає право на вихід на пенсію у 60 років, з кожним роком зростатиме. Процес триватиме до 2028-го. Так, щоб вийти на пенсію у 60 років, тоді потрібно буде не менше ніж 35 років стажу.

Однак, держава подбала про тих, хто не зміг накопичити таку кількість стажу. Якщо у людини кількість стажу менша за 15 років, то у віці 65 років зможе оформити державну соціальну допомогу замість пенсії. Її ще називають "соціальна пенсія за віком".

Розмір соціальної пенсії у березні та інші нюанси

За правилами, розмір соціальної пенсії становить різницю між сумою прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність (2361 грн станом на початок року), та розміром середньомісячного сукупного доходу родини з розрахунку на одну особу за попередні пів року, проте не вище 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 грн). У березні 2025 року змін у розмірі такої допомоги не очікується.

Соціальну пенсію за віком без страхового стажу переглядають кожні шість місяців, зважаючи на майнові зміни та середньомісячний сукупний дохід.

Так, допомогу не призначать, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу родини у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців більший за 100% розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Також відмовлять, якщо виявиться, що особа отримує пенсію або соцдопомогу, має інші доходи. Не призначать соцпенсію й у випадку, якщо хтось із членів родини упродовж року перед зверненням за допомогою здійснив покупку на суму понад 50 тис. грн. Також не дадуть допомогу, якщо у власності є друга квартира чи будинок, що перевищують стандарти.

Проте соцдопомога може призначатися всупереч вищевказаним обмеженням за результатом комісії. Зокрема, йдеться про ситуації, коли у родині є особа з інвалідністю.

Раніше ми писали, що українські громадяни можуть самостійно підрахувати розмір своєї майбутньої пенсії. Здійснити підрахунок можна, використавши показники середньої зарплатні за три роки та співвідношення власного доходу до середньої зарплати в Україні.

Також повідомляли про те, які надбавки передбачені до пенсій у березні 2025 року. Додаткові суми грошей можна отримати лише за умови виконання певних критеріїв.