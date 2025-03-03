Соцпенсии в марте — размер помощи и кто не получит

Люди пенсионного возраста с бумагами. Фото: Freepik

В Украине гражданам, которые достигли пенсионного возраста, однако размер страхового стажа не позволяет выйти на залуженный отдых, государство гарантирует временную помощь (социальную пенсию). Известно, каков будет размер такой выплаты в марте 2025 года.

Об этом говорится на портале государственных услуг "Дія".

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При каких условиях назначают соцпенсию в 2025 году

В 2025 году, несмотря на замораживание минимальных выплат на уровне прошлого года, требования к количеству страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту, усилились. Так, теперь для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 32 года страхового стажа.

Тех, кто не имеет такого количества стажа в 60 лет, могут дождаться 63 лет и выйти на пенсию при условии наличия от 22 до 31 года стажа. Однако, если человек не дотягивает и до таких условий, может выйти на заслуженный отдых в 65 лет при условии наличия стажа от 15 до 21 года.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти. Процесс продлится до 2028-го. Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, тогда нужно будет не менее 35 лет стажа.

Однако, государство позаботилось о тех, кто не смог накопить такое количество стажа. Если у человека количество стажа меньше 15 лет, то в возрасте 65 лет сможет оформить государственную социальную помощь вместо пенсии. Ее еще называют "социальная пенсия по возрасту".

Размер социальной пенсии в марте и другие нюансы

По правилам, размер социальной пенсии составляет разницу между суммой прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2361 грн по состоянию на начало года), и размером среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода, однако не выше 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн). В марте 2025 года изменений в размере такой помощи не ожидается.

Социальную пенсию по возрасту без страхового стажа пересматривают каждые шесть месяцев, учитывая имущественные изменения и среднемесячный совокупный доход.

Так, помощь не назначат, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев больше 100% размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Также откажут, если окажется, что лицо получает пенсию или соцпомощь, имеет другие доходы. Не назначат соцпенсию и в случае, если кто-то из членов семьи в течение года перед обращением за помощью совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн. Также не дадут помощь, если в собственности есть вторая квартира или дом, превышающие стандарты.

Однако соцпомощь может назначаться вопреки вышеуказанным ограничениям по результатам комиссии. В частности, речь идет о ситуациях, когда в семье есть человек с инвалидностью.

Ранее мы писали, что украинские граждане могут самостоятельно подсчитать размер своей будущей пенсии. Осуществить подсчет можно, использовав показатели средней зарплаты за три года и соотношение собственного дохода к средней зарплате в Украине.

Также сообщали о том, какие надбавки предусмотрены к пенсиям в марте 2025 года. Дополнительные суммы денег можно получить только при условии выполнения определенных критериев.