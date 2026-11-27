Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

З 2027 року частина українців з інвалідністю отримуватиме більше грошей від держави. Зміниться підхід до розрахунку соціальної допомоги, а її розмір залежатиме від групи інвалідності та потреби людини в догляді. Пенсійний фонд перерахує гроші автоматично, тож збирати документи та подавати нові заяви не доведеться. Відомо, кого саме торкнеться підвищення та на які суми можна буде розраховувати.

Про це повдомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Кому підвищать соціальну допомогу з 1 січня

Згідно з новим законом, на більші виплати з початку наступного року можуть розраховувати:

діти з інвалідністю віком до 18 років;

особи з інвалідністю з дитинства I, II та III груп.

Розмір допомоги розраховуватимуть на основі базової величини, яка має становити щонайменше 4 000 гривень.

Скільки отримуватимуть діти з інвалідністю у 2027 році

За базової величини 4 000 гривень щомісячні виплати становитимуть:

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8 000 гривень — основна допомога;

12 000 гривень — якщо лікарська комісія підтвердила потребу дитини в догляді;

16 000 гривень — для дітей з інвалідністю підгрупи А.

Окрему доплату передбачили для дітей, які отримали інвалідність через поранення або інші ушкодження здоров'я внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. Для них основну соціальну допомогу збільшать ще на 50%.

Які виплати отримуватимуть дорослі з інвалідністю з дитинства

Для повнолітніх українців з інвалідністю з дитинства мінімальні щомісячні виплати становитимуть:

I група — 8 000 гривень;

II група — 4 000 гривень;

III група — 3 000 гривень.

Більше грошей отримуватимуть ті, кому передбачена надбавка на догляд. Так, для людей з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А доплата становитиме щонайменше 8 000 гривень, а підгрупи Б — 4 000 гривень. Разом з основною допомогою вони отримуватимуть від 16 000 та 12 000 гривень відповідно.

Одиноким людям з інвалідністю з дитинства II та III груп, які за медичним висновком потребують постійного догляду, додатково виплачуватимуть щонайменше 3 000 гривень на місяць.

Українцям, які вже отримують державну соціальну допомогу, подавати нову заяву або повторно оформлювати виплати не потрібно. Пенсійний фонд перерахує раніше призначену допомогу автоматично з 1 січня 2027 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які державні виплати українці можуть отримувати навіть після 18 років. Студентам денної форми навчання пенсію після втрати годувальника та допомогу одиноким матерям можуть продовжити до завершення навчання, але максимум до 23 років. Для дітей-сиріт окремі виплати зберігаються до цього віку навіть без навчання.

Також ми писали, хто може втратити пенсію по інвалідності. Чоловікам віком від 25 до 60 років із другою та третьою групами потрібно повторно пройти медичне оцінювання, інакше Пенсійний фонд може призупинити виплати. Також пенсіонерам за кордоном і на окупованих територіях необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня і регулярно користуватися банківською карткою.