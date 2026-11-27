Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

С 2027 года часть украинцев с инвалидностью будет получать больше денег от государства. Изменится подход к расчету социальной помощи, а ее размер будет зависеть от группы инвалидности и потребности человека в уходе. Пенсионный фонд перечислит деньги автоматически, поэтому собирать документы и подавать новые заявления не придется. Известно, кого именно коснется повышение и на какие суммы можно будет рассчитывать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Кому повысят социальную помощь с 1 января

Согласно новому закону, на более крупные выплаты с начала следующего года могут рассчитывать:

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

лица с инвалидностью с детства I, II и III групп.

Размер помощи будет рассчитываться на основе базовой величины, которая должна составлять не менее 4 000 гривен.

Сколько будут получать дети с инвалидностью в 2027 году

При базовой величине 4 000 гривен ежемесячные выплаты составят:

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8 000 гривен — основное пособие;

12 000 гривен — если медицинская комиссия подтвердила потребность ребенка в уходе;

16 000 гривен — для детей с инвалидностью подгруппы А.

Отдельную доплату предусмотрели для детей, получивших инвалидность в результате ранений или других повреждений здоровья, вызванных действием взрывоопасных предметов. Для них основную социальную помощь увеличат еще на 50%.

Какие выплаты будут получать взрослые с инвалидностью с детства

Для совершеннолетних украинцев с инвалидностью с детства минимальные ежемесячные выплаты составят:

I группа — 8 000 гривен;

II группа — 4 000 гривен;

III группа — 3 000 гривен.

Больше денег будут получать те, кому предусмотрена надбавка на уход. Так, для людей с инвалидностью с детства I группы подгруппы А доплата составит не менее 8 000 гривен, а подгруппы Б — 4 000 гривен. Вместе с основным пособием они будут получать от 16 000 и 12 000 гривен соответственно.

Одиноким людям с инвалидностью с детства II и III групп, которые по медицинскому заключению нуждаются в постоянном уходе, дополнительно будут выплачивать не менее 3 000 гривен в месяц.

Украинцам, которые уже получают государственную социальную помощь, подавать новое заявление или повторно оформлять выплаты не нужно. Пенсионный фонд перечислит ранее назначенную помощь автоматически с 1 января 2027 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие государственные выплаты украинцы могут получать даже после 18 лет. Студентам дневной формы обучения пенсию после потери кормильца и пособие одиноким матерям могут продлить до окончания обучения, но максимум до 23 лет. Для детей-сирот отдельные выплаты сохраняются до этого возраста даже без обучения.

Также мы писали, кто может лишиться пенсии по инвалидности. Мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами инвалидности необходимо повторно пройти медицинскую экспертизу, иначе Пенсионный фонд может приостановить выплаты. Кроме того, пенсионерам, находящимся за рубежом и на оккупированных территориях, нужно пройти физическую идентификацию до 31 декабря и регулярно пользоваться банковской картой.