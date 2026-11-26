Жінка поважного віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Догляд за літніми батьками чи хворими родичами забирає чимало часу та сил. Іноді заради цього навіть доводиться залишати роботу. У таких випадках можна розраховувати на грошову допомогу від держави, а за певних умов — ще й заробляти страховий стаж. Відомо, кому держава готова платити за допомогу близьким, на які суми можна розраховувати та як оформити виплату.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на постанову Кабінету міністрів України №859.

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Кому заплатять за догляд рідних

Оформити щомісячну виплату можна за догляд за такими членами сім'ї:

людьми похилого віку з порушеннями пам'яті, мислення та інших розумових функцій;

людьми з інвалідністю I групи;

невиліковно хворими, яким важко самостійно пересуватися або обслуговувати себе;

дітьми з інвалідністю;

дітьми з окремими тяжкими захворюваннями, навіть якщо інвалідність їм ще не встановили.

Головна умова — родичі повинні жити разом та вести спільне господарство. Потребу людини в сторонній допомозі мають підтвердити медичні документи та результати оцінювання її стану.

Скільки грошей можна отримати у 2026 році

Максимальна сума щомісячної компенсації у 2026 році становить 3 209 гривень. Однак скільки саме грошей отримає доглядальник, залежить від доходів його сім'ї за один квартал, який передує місяцю перед місяцем звернення. Виплату розраховують так: від 3 209 гривень віднімають середньомісячний дохід у розрахунку на одного члена сім'ї того, хто здійснює догляд.

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Наприклад:

якщо дохід становить 1 000 гривень на людину, виплата складе 2 209 гривень;

якщо 2 000 гривень — 1 209 гривень;

якщо 3 000 гривень — 209 гривень.

Якщо дохід перевищує 3 209 гривень на одного члена сім'ї, у виплаті відмовлять. А ось доходи людини, яка потребує догляду, з січня 2026 року більше не перевіряють.

Як оформити гроші за догляд за батьками

Звернутися за виплатою можна до управління соцзахисту, місцевої ради, ЦНАПу або через Соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики. Потрібно підготувати дві заяви: від людини, яка погоджується доглядати за родичем, та від того, кому потрібна допомога. Також можуть знадобитися паспорт, декларація про доходи та майно, документи про інвалідність або медичний висновок про потребу в постійному догляді.

До речі, у 2026 році для підтвердження потреби в догляді за літніми людьми з когнітивними порушеннями та невиліковно хворими використовують оновлену медичну форму №080-4/о. Раніше видані висновки залишаються чинними до завершення строку їх дії.

Рішення щодо виплати ухвалюють протягом 10 календарних днів після подання документів. Гроші призначають на 12 місяців та виплачують щомісяця.

Через що можуть відмовити у виплаті

Залишитися без компенсації можна, якщо родич уже отримує певні державні виплати на догляд або користується послугами догляду вдома, паліативного чи стаціонарного догляду. Відмовлять і тим, хто надає послуги догляду професійно, отримує відповідну допомогу за догляд за людиною з психічним розладом або має доходи понад встановлену межу.

Чи можна заробити страховий стаж за догляд

Роки догляду за близькою людиною можуть піти до страхового стажу. Таке право мають працездатні українці, які залишилися без роботи, доглядають за людиною з інвалідністю I групи або пенсіонером, якому за станом здоров'я потрібна постійна стороння допомога, та офіційно отримують відповідну виплату.

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