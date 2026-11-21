Жінка з грошима в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Після 18-річчя частина українців може й надалі отримувати державні гроші — зокрема, пенсію у зв’язку з втратою годувальника або соціальну допомогу. Окремі виплати зберігаються для студентів і дітей-сиріт до 23 років, але для кожної програми діють власні вимоги до навчання, доходів та документів. Важливо знати, куди звертатися.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Які виплати українці можуть отримувати після 18 років

Досягнення повноліття не означає, що людина автоматично втрачає право на державну фінансову підтримку. Законодавство передбачає кілька видів виплат, які за певних обставин можна отримувати до 23 років.

Зокрема, йдеться про:

пенсію у зв'язку з втратою годувальника;

державну допомогу на дітей одиноким матерям;

соціальну допомогу дітям померлого годувальника, які не мають права на пенсію.

Водночас сам факт навчання у коледжі чи університеті не гарантує отримання грошей. Для кожного виду підтримки встановлені окремі вимоги щодо форми навчання, доходів сім'ї та інших обставин.

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Кому продовжать виплати до 23 років

Пенсію у зв'язку з втратою годувальника можуть продовжувати виплачувати повнолітнім дітям померлої людини. Для цього вони мають навчатися за денною формою у закладі освіти.

Право на таку підтримку зберігається до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років. Окремі умови передбачені для дітей-сиріт — вони можуть отримувати пенсію до 23 років незалежно від того, чи продовжують навчання.

Розмір виплати залежить від пенсійних прав померлого годувальника та кількості членів сім'ї, які мають право на гроші. Зокрема, на одного непрацездатного члена сім'ї призначають 50% пенсії за віком померлого, а на двох і більше — 100% такої пенсії, яку розподіляють між отримувачами порівну.

Важливо, що офіційне працевлаштування студента саме по собі не є підставою для припинення пенсії. Якщо людина продовжує навчатися за денною формою та відповідає іншим вимогам, вона може й надалі отримувати кошти.

Також закон враховує перерву між завершенням навчання в одному закладі та вступом до іншого або між освітніми рівнями. Якщо вона не перевищує чотирьох місяців, право на пенсію може зберігатися.

Допомога одиноким матерям

Ще один вид державної підтримки може зберігатися після 18-річчя дитини. Йдеться про допомогу одиноким матерям, яку за визначених умов продовжують виплачувати, якщо син або донька навчається за денною чи дуальною формою.

Такі кошти можна отримувати до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років. Право на допомогу мають батьки, які належать до визначених законодавством категорій одиноких матерів, батьків або усиновлювачів. У разі смерті одного з батьків також діють окремі умови щодо призначення цієї виплати.

Суму визначають індивідуально, враховуючи доходи сім'ї. У 2026 році для повнолітньої дитини, яка навчається, розрахунковий прожитковий мінімум становить 3 328 грн.

Саме з цієї суми віднімають середньомісячний дохід сім'ї на одну особу. Тому 3 328 грн — це не гарантована виплата для кожної родини, а верхня межа розрахунку. Якщо середньомісячний дохід на одного члена сім'ї перевищує відповідний прожитковий мінімум, допомогу не призначають.

Для оформлення потрібно подати заяву, декларацію про доходи та майновий стан, свідоцтво про народження дитини. Для повнолітніх дітей додатково може знадобитися довідка із закладу освіти.

Соціальна допомога дітям померлого годувальника

Окремо держава передбачила соціальну допомогу дітям померлого годувальника, які не мають права на відповідну пенсію. Це стосується випадків, коли померла людина не мала необхідного страхового стажу для призначення пенсії.

Така підтримка також може зберігатися після 18 років. Студенти денної форми навчання мають право отримувати її до завершення освіти, але не довше ніж до 23 років. Для дітей-сиріт передбачена виплата до цього віку незалежно від навчання.

Розмір допомоги залежить від кількості дітей померлого годувальника. У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 грн. Відповідно, щомісячні суми такі:

на одну дитину — 2 595 грн;

на двох дітей — 3 114 грн загалом;

на трьох і більше дітей — 3 892,50 грн загалом.

На відміну від допомоги одиноким матерям, ця соціальна виплата призначається незалежно від доходів сім'ї.

Для оформлення необхідно подати заяву, свідоцтво про народження дитини, документ про смерть годувальника, а також підтвердження родинних зв'язків та інші документи залежно від обставин. Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду, ЦНАП або через уповноваженого представника місцевої влади. Також документи дозволяється надіслати поштою.

Коли можуть припинити виплати після 18 років

Право на державну підтримку залежить від дотримання встановлених умов. Зокрема, виплати можуть припинити, якщо студент завершує навчання, переходить на форму освіти, яка не дає права на допомогу, або досягає 23 років.

Для допомоги одиноким матерям також важливе матеріальне становище родини. Якщо доходи перевищують встановлений рівень або сім'я перестає відповідати іншим критеріям, виплату можуть не продовжити.

Водночас дітям-сиротам пенсію у зв'язку з втратою годувальника та відповідну соціальну допомогу можуть надавати до 23 років навіть без навчання.

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