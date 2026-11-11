Чоловік пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

Частина українців може залишитися без пенсійних виплат через непроходження повторного медичного огляду або невиконання інших обов'язкових вимог. Зокрема, чоловікам віком від 25 до 60 років із другою та третьою групами інвалідності потрібно підтвердити своє право на державну підтримку. Водночас для окремих категорій громадян передбачені винятки.

Про це повідомив онлайн-ресурс "24Економіка", передають Новини.LIVE.

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Кому потрібно повторно підтвердити інвалідність

Наявність статусу особи з інвалідністю більше не означає автоматичного отримання пенсії без додаткових перевірок. Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності, повинні пройти повторне медичне оцінювання у встановлені строки.

Якщо людина не виконає цю вимогу, Пенсійний фонд України може призупинити нарахування коштів на банківську картку.

Як відбуватиметься оцінювання

Під час повторного оцінювання фахівці враховуватимуть не лише медичний діагноз, а й те, як стан здоров'я впливає на повсякденне життя людини. Зокрема, перевірятимуть її працездатність і можливість самостійно виконувати звичайні побутові завдання.

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Водночас на період воєнного стану передбачені винятки. Якщо громадянин не може пройти оцінювання з поважних причин, пенсійні виплати продовжуватимуть до моменту фактичного проведення процедури.

Такий порядок діятиме щонайменше шість місяців після завершення війни.

Як повернути пенсію після призупинення виплат

Якщо пенсію призупинили через непроходження оцінювання, це не означає, що людина остаточно втратила право на гроші.

Для відновлення виплат потрібно пройти необхідну процедуру оцінювання та подати актуальні медичні документи. Після перевірки обставин і підтвердження права на пенсію ухвалюється рішення про поновлення нарахувань.

Водночас процес може тривати довше через значне навантаження на відповідні комісії.

Хто ще може залишитися без пенсійних виплат

Повторне медичне оцінювання — не єдина вимога, невиконання якої може призвести до призупинення пенсії.

Українці, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня.

Також ризик блокування виникає, якщо пенсіонер протягом шести місяців поспіль не знімає готівку та не використовує пенсійну картку для розрахунків. У такому випадку банк може вважати рахунок неактивним.

Щоб уникнути цього, достатньо регулярно користуватися карткою, наприклад, оплачувати комунальні послуги або купувати продукти.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяким пенсіонерам доплачуватимуть по 1 500 грн. Спеціальна виплата призначається за утримання непрацездатних родичів, якщо вони не мають жодної допомоги від держави. Скористатися правом на такий вид надбавки можуть виключно колишні військові.

Також Новини.LIVE писали, хто може оформити пенсію у сумі 80% від зарплати. Йдеться про громадян, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (АЕС). Також право на підвищені виплати гарантує група інвалідності, що виникла через цю подію.