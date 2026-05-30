Соціальна допомога по догляду за дитиною: за скільки днів треба витратити гроші

В Україні родини, в яких є діти віком до одного року, отримують грошову допомогу від держави. Використати ці кошти можна протягом певного терміну після їх надходження на рахунок.

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, передають Новини.LIVE.

Скільки днів є для використання виплат на дітей

У відомстві пояснили, що допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку потрібно використати протягом 90 календарних днів з дня їх останнього зарахування на рахунок. Це передбачено постановою Кабміну від 27.12.2001 № 1751.

Там наголосили, що термін використання коштів розраховується не від дати подання заяви, а від дня їх останнього зарахування на ваш рахунок.

Тобто розпоряджатися отриманою сумою можна протягом трьох місяців після того, як вони надійшли на картку.

Скільки виплачують на дитину до одного року

Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку у 2026 році надається у розмірі:

7 000 грн — із розрахунку на місяць;

10 500 грн — в разі призначення такої допомоги для догляду за дитиною з інвалідністю.

Право на таку допомогу надається матері або іншому законному представнику дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), який фактично здійснює догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Допомога призначається за зверненням з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами до досягнення дитиною однорічного віку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи вплине на розмір соціальної виплати одиноким матерям "пакунок малюка". Йдеться про ситуації, коли замість натуральної допомоги була отримана грошова компенсація. У ПФУ пояснили, чи включають цю суму до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Також Новини.LIVE писали, що сім категорій дітей в Україні зможуть безоплатно оздоровитися та відпочити. Уряд виділив на це 740 млн гривень. Щоб скористатися цією можливістю, одному з батьків або законному представнику дитини необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту.