Социальное пособие по уходу за ребенком: за сколько дней надо потратить деньги

Главная Финансы Социальное пособие по уходу за ребенком: когда надо потратить средства

Дата публикации 30 мая 2026 13:35
Мама с ребенком, деньги и карточка в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине семьи, в которых есть дети в возрасте до одного года, получают денежную помощь от государства. Использовать эти средства можно в течение определенного срока после их поступления на счет.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, передают Новини.LIVE.

Сколько дней есть для использования выплат на детей

В ведомстве пояснили, что пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста нужно использовать в течение 90 календарных дней со дня их последнего зачисления на счет. Это предусмотрено постановлением Кабмина от 27.12.2001 № 1751.

Там отметили, что срок использования средств рассчитывается не от даты подачи заявления, а со дня их последнего зачисления на ваш счет.

То есть распоряжаться полученной суммой можно в течение трех месяцев после того, как они поступили на карточку.

Сколько выплачивают на ребенка до одного года

Помощь по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста в 2026 году предоставляется в размере:

  • 7 000 грн — из расчета на месяц;
  • 10 500 грн — в случае назначения такой помощи по уходу за ребенком с инвалидностью.

Право на такую помощь предоставляется матери или другому законному представителю ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), который фактически осуществляет уход за ребенком до достижения им годовалого возраста.

Помощь назначается по обращению со следующего дня после окончания отпуска в связи с беременностью и родами или выплаты пособия по беременности и родам до достижения ребенком годовалого возраста.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, повлияет ли на размер социальной выплаты одиноким матерям "пакет малыша". Речь идет о ситуации, когда вместо натуральной помощи была получена денежная компенсация. В ПФУ объяснили, включают ли эту сумму в среднемесячный совокупный доход семьи.

Также Новини.LIVE писали, что семь категорий детей в Украине смогут бесплатно оздоровиться и отдохнуть. Правительство выделило на это 740 млн гривен. Чтобы воспользоваться этой возможностью, одному из родителей или законному представителю ребенка необходимо обратиться в местный орган социальной защиты.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
