Социальное пособие по уходу за ребенком: за сколько дней надо потратить деньги

В Украине семьи, в которых есть дети в возрасте до одного года, получают денежную помощь от государства. Использовать эти средства можно в течение определенного срока после их поступления на счет.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, передают Новини.LIVE.

Сколько дней есть для использования выплат на детей

В ведомстве пояснили, что пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста нужно использовать в течение 90 календарных дней со дня их последнего зачисления на счет. Это предусмотрено постановлением Кабмина от 27.12.2001 № 1751.

Там отметили, что срок использования средств рассчитывается не от даты подачи заявления, а со дня их последнего зачисления на ваш счет.

То есть распоряжаться полученной суммой можно в течение трех месяцев после того, как они поступили на карточку.

Сколько выплачивают на ребенка до одного года

Помощь по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста в 2026 году предоставляется в размере:

7 000 грн — из расчета на месяц;

10 500 грн — в случае назначения такой помощи по уходу за ребенком с инвалидностью.

Право на такую помощь предоставляется матери или другому законному представителю ребенка (кроме приемных родителей, родителей-воспитателей и представителей учреждений, выполняющих функции опекунов или попечителей), который фактически осуществляет уход за ребенком до достижения им годовалого возраста.

Помощь назначается по обращению со следующего дня после окончания отпуска в связи с беременностью и родами или выплаты пособия по беременности и родам до достижения ребенком годовалого возраста.

