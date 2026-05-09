Безоплатний відпочинок в оздоровчому таборі: скористатися програмою можуть 7 категорій дітей

У 2026 році сім категорій дітей в Україні зможуть безоплатно оздоровитися та відпочити. Уряд виділив на ці потреби 740 млн гривень. Очікується, що близько 30 тисяч дітей зможуть відновити фізичне та психологічне здоров'я коштом держави.

Про це повідомив народний депутат, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов, передають Новини.LIVE.

Хто має право на безоплатний відпочинок

Право на відпочинок та оздоровлення коштом держави мають діти віком від 7 до 18 років із таких категорій:

Діти ВПО. Діти військовослужбовців (ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії, ДСНС, поліцейських). Діти-сироти або позбавлені батьківського піклування. Діти учасників бойових дій. Діти загиблих захисників (або зниклих безвісти). Діти, які проживають на лінії бойового зіткнення. Діти з інвалідністю, багатодітних та малозабезпечених сімей.

Як отримати безоплатну путівку

Щоб скористатися цією можливістю, одному з батьків або законному представнику дитини необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту. Для цього слід подати завірені копії документів або пред’явити їхні оригінали для перевірки.

Після розгляду звернення орган соцзахисту видає довідку, яка підтверджує право дитини на отримання відповідних послуг.

Отримавши цей документ, батьки мають виконати кілька кроків:

самостійно обрати заклад для відпочинку чи оздоровлення дитини з переліку, оприлюдненого на сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

надіслати до обраного закладу копії необхідних документів;

звернутися до керівництва установи, щоб отримати підтвердження про можливість надання послуг;

укласти договір у день прибуття дитини до закладу.

Оздоровчі та відпочинкові послуги надаються у закладах, розташованих на заході України та в Міжнародному дитячому центрі "Артек". Тривалість оздоровлення становить 21 день, тоді як відпочинок триває 14 днів.

