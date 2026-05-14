Соціальна допомога одиноким матерям: як вплине на виплату "пакунок малюка"

Мама з дитиною, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Розмір соціальної допомоги одиноким матерям в Україні визначається з урахуванням прожиткового мінімуму та доходу родини. Грошова компенсація вартості "пакунка малюка" при цьому не включається.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України, передають Новини.LIVE.

Коли призначається соціальна допомога одиноким матерям

Державну допомогу на дітей можуть отримувати одинокі матері та батьки, які виховують дитину без другого з батьків. Таке право також мають одинокі усиновлювачі за певних умов.

Виплати призначаються, якщо людина не перебуває у шлюбі, а у свідоцтві про народження дитини немає запису про одного з батьків або такий запис внесено органом РАЦС за заявою матері, батька чи усиновлювача відповідно до встановленої процедури. Це правило поширюється і на документи про народження, видані за кордоном, якщо вони легалізовані згідно з вимогами українського законодавства.

Також допомогу можуть оформити мати або батько після смерті одного з батьків дитини. Однак виплата надається лише за умови, що на дитину не отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, соціальну пенсію чи державну соціальну допомогу, передбачену для дітей померлого годувальника.

Читайте також:

Розмір щомісячної допомоги визначають індивідуально. Його обчислюють як різницю між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу.

Чи впливає на виплату компенсація "пакунку малюка"

Грошова компенсація за "пакунок малюка" не впливає на призначення соціальної допомоги одиноким матерям.

Відповідно до урядового порядку, затвердженого постановою Кабміну від 4 лютого 2025 року №114, виплату компенсації вартості одноразової натуральної допомоги не включають до середньомісячного сукупного доходу сім’ї під час оформлення будь-яких видів державної соціальної підтримки.

Таким чином, кошти, отримані замість "пакунка малюка", не враховуватимуться при визначенні розміру допомоги на дітей для одиноких матерів чи батьків.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні пенсіонери, які виховують дітей до 18 років, можуть отримувати щомісячну доплату. Фінансова допомога призначається на кожну неповнолітню особу. Головною вимогою для здійснення виплат є відсутність роботи у пенсіонера.

Також Новини.LIVE писали, що сім категорій дітей в Україні можуть безоплатно відпочити у таборі. Щоб отримати путівку, одному з батьків або законному представнику дитини необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту. Туди слід подати завірені копії документів або пред’явити їхні оригінали для перевірки.