Перехожі на вулиці в Києві. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) надає на тимчасовій основі громадянам, які на момент 65-річчя не накопичили необхідного страхового стажу, соціальну допомогу замість традиційної пенсії за віком. Відомо, які передбачені умови для її призначення, суми виплат та правила оформлення.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію ПФУ.

Реклама

Кому надане право на соцдопомогу замість пенсії

Як пояснили у ПФУ, під наданням соціальної допомоги мається на увазі не призначення законної страхової виплати, а гарантія держави для малозабезпечених осіб непрацездатного віку.

Таке право надане трьом категоріям населення:

Громадянам за віком — у разі досягнення 65 років за відсутності мінімальної кількості страхового стажу для оформлення звичайної пенсії за віком (менше 15 років). Людям з інвалідністю — для осіб з інвалідністю першої-третьої групи, які не досягли можливості оформити пенсію за віком. Для першої групи допомога призначається незалежно від рівня доходу. Дітям, які втратили годувальника — соціальна допомога надається у разі смерті батька/матері за відсутності стажу до 18 років (до 23 років у разі очного навчання).

Які держава гарантує суми соціальної пенсії

Розміри соцдопомоги обчислюють у вигляді відсотків від прожиткового мінімуму та залежно від груп інвалідності отримувачів. Застосовуються такі показники:

Читайте також:

150% — трьом і більше дітей, які втратили годувальника;

120% — двом таким дітям;

100% — одній дитині, людині з інвалідністю першої групи та жінкці-"матері-героїні";

80% — людям з другою групою інвалідності;

60% — громадянам з третьою групою інвалідності;

30% — людям, які досягли 65-річчя без стажу.

Суми соціальних пенсій не можуть бути меншими за мінімально затверджені, однак мають бути більшими для багатодітних родин чи осіб з інвалідністю. У разі меншого розміру за прожитковий мінімум — держава повинна доплатити різницю як адресну допомогу.

Важливі вимоги для права на соцдопомогу

Громадяни можуть претендувати на призначення соцпенсії без страхового стажу:

Якщо було досягнуто відповідного віку або призначено групу інвалідності;

"Вікову" допомогу надають з 65 років, а для людей з інвалідністю — з моменту надання медкомісією групи, для дітей — з дати встановлення "втрати годувальника".

Необхідно дотриматися критерію щодо малозабезпеченості, коли середньомісячний сукупний розмір доходу родини за пів року не більший за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, тобто 2 595 грн. Проте на людей з інвалідністю першої групи та дітей така вимога не поширюється, а виплати призначаються незалежно від рівня доходу.

Також варто розуміти, що таку соцпенсію не нададуть, якщо людина вже отримує допомогу чи пенсію за іншими законами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПФУ призначає деяким громадянам мінімальні пенсії у потрійному розмірі. Цьогоріч йдеться про показник у 2 595 грн, тобто не менш ніж 7 785 грн. Відомо, хто може претендувати на нарахування відповідної спецгарантії у 2026 році.

Ще Новини.LIVE писали про те, яка робота може дати право на пільгові пенсії з 50 років. Зокрема, таке право мають громадяни, які довгий час працювали на роботі за шкідливих, важких або особливо небезпечних умов. Також відомо, які потрібні документи, щоб оформити виплати.