Прохожие на улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на временной основе предоставляет гражданам, которые к моменту достижения 65-летнего возраста не накопили необходимого страхового стажа, социальную помощь вместо традиционной пенсии по возрасту. Известно, какие условия ее назначения, суммы выплат и правила оформления.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Реклама

Кому предоставляется право на соцпомощь вместо пенсии

Как пояснили в ПФУ, под предоставлением социальной помощи подразумевается не назначение законной страховой выплаты, а гарантия государства для малообеспеченных лиц нетрудоспособного возраста.

Такое право предоставлено трем категориям населения:

Гражданам по возрасту — в случае достижения 65 лет при отсутствии минимального страхового стажа для оформления обычной пенсии по возрасту (менее 15 лет). Людям с инвалидностью — лицам с инвалидностью первой–третьей группы, не достигшим возраста, дающего право на оформление пенсии по возрасту. Для первой группы помощь назначается независимо от уровня дохода. Детям, потерявшим кормильца — социальная помощь предоставляется в случае смерти отца/матери при отсутствии трудового стажа до достижения 18 лет (до 23 лет в случае очного обучения).

Какие суммы соцпенсии гарантирует государство

Размеры социальной помощи рассчитываются в виде процентов от прожиточного минимума и в зависимости от групп инвалидности получателей. Применяются следующие показатели:

Читайте также:

150% — трем и более детям, потерявшим кормильца;

120% — двум таким детям;

100% — одному ребенку, человеку с инвалидностью первой группы и женщине-"матери-героине";

80 % — людям со второй группой инвалидности;

60 % — гражданам с третьей группой инвалидности;

30% — лицам, достигшим 65-летия без стажа.

Размеры социальных пенсий не могут быть меньше минимально утвержденных, однако должны быть выше для многодетных семей или лиц с инвалидностью. В случае, если размер пенсии меньше прожиточного минимума, государство должно доплатить разницу в виде адресной помощи.

Важные требования для получения права на соцпомощь

Граждане могут претендовать на назначение социальной пенсии без страхового стажа:

Если достигнут соответствующего возраста или получат группу инвалидности;

"Возрастная" помощь предоставляется с 65 лет, а для людей с инвалидностью — с момента присвоения медкомиссией группы инвалидности, для детей — с даты установления "потери кормильца".

Необходимо соответствовать критерию малообеспеченности, когда среднемесячный совокупный размер дохода семьи за полгода не превышает прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2 595 грн. Однако на людей с инвалидностью первой группы и детей такое требование не распространяется, а выплаты назначаются независимо от уровня дохода.

Также следует понимать, что такую соцпенсию не предоставят, если человек уже получает помощь или пенсию в соответствии с другими законами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПФУ назначает некоторым гражданам минимальные пенсии в тройном размере. В этом году речь идет о сумме 2 595 грн, то есть не менее 7 785 грн. Известно, кто может претендовать на начисление соответствующей специальной гарантии в 2026 году.

Еще Новини.LIVE писали о том, какая работа может дать право на льготные пенсии с 50 лет. В частности, такое право имеют граждане, которые долгое время работали во вредных, тяжелых или особо опасных условиях. Также известно, какие документы необходимы для оформления выплат.