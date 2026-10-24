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Соцпомощь вместо пенсии: кто имеет право и какие обещают суммы

Ua ru
24 октября 2026 06:10
Социальная пенсия: кому предусмотрена и какие суммы гарантирует государство Новини.LIVE
Прохожие на улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на временной основе предоставляет гражданам, которые к моменту достижения 65-летнего возраста не накопили необходимого страхового стажа, социальную помощь вместо традиционной пенсии по возрасту. Известно, какие условия ее назначения, суммы выплат и правила оформления.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

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Кому предоставляется право на соцпомощь вместо пенсии

Как пояснили в ПФУ, под предоставлением социальной помощи подразумевается не назначение законной страховой выплаты, а гарантия государства для малообеспеченных лиц нетрудоспособного возраста.

Такое право предоставлено трем категориям населения:

  1. Гражданам по возрасту — в случае достижения 65 лет при отсутствии минимального страхового стажа для оформления обычной пенсии по возрасту (менее 15 лет).
  2. Людям с инвалидностью — лицам с инвалидностью первой–третьей группы, не достигшим возраста, дающего право на оформление пенсии по возрасту. Для первой группы помощь назначается независимо от уровня дохода.
  3. Детям, потерявшим кормильца — социальная помощь предоставляется в случае смерти отца/матери при отсутствии трудового стажа до достижения 18 лет (до 23 лет в случае очного обучения).

Какие суммы соцпенсии гарантирует государство

Размеры социальной помощи рассчитываются в виде процентов от прожиточного минимума и в зависимости от групп инвалидности получателей. Применяются следующие показатели:

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  • 150% — трем и более детям, потерявшим кормильца;
  • 120% — двум таким детям;
  • 100% — одному ребенку, человеку с инвалидностью первой группы и женщине-"матери-героине";
  • 80 % — людям со второй группой инвалидности;
  • 60 % — гражданам с третьей группой инвалидности;
  • 30% — лицам, достигшим 65-летия без стажа.

Размеры социальных пенсий не могут быть меньше минимально утвержденных, однако должны быть выше для многодетных семей или лиц с инвалидностью. В случае, если размер пенсии меньше прожиточного минимума, государство должно доплатить разницу в виде адресной помощи.

Важные требования для получения права на соцпомощь

Граждане могут претендовать на назначение социальной пенсии без страхового стажа:

  • Если достигнут соответствующего возраста или получат группу инвалидности;
  • "Возрастная" помощь предоставляется с 65 лет, а для людей с инвалидностью — с момента присвоения медкомиссией группы инвалидности, для детей — с даты установления "потери кормильца".

Необходимо соответствовать критерию малообеспеченности, когда среднемесячный совокупный размер дохода семьи за полгода не превышает прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2 595 грн. Однако на людей с инвалидностью первой группы и детей такое требование не распространяется, а выплаты назначаются независимо от уровня дохода.

Также следует понимать, что такую соцпенсию не предоставят, если человек уже получает помощь или пенсию в соответствии с другими законами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПФУ назначает некоторым гражданам минимальные пенсии в тройном размере. В этом году речь идет о сумме 2 595 грн, то есть не менее 7 785 грн. Известно, кто может претендовать на начисление соответствующей специальной гарантии в 2026 году.

Еще Новини.LIVE писали о том, какая работа может дать право на льготные пенсии с 50 лет. В частности, такое право имеют граждане, которые долгое время работали во вредных, тяжелых или особо опасных условиях. Также известно, какие документы необходимы для оформления выплат.

выплаты пенсии деньги пенсионеры социальная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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