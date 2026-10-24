Соцпомощь вместо пенсии: кто имеет право и какие обещают суммы
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на временной основе предоставляет гражданам, которые к моменту достижения 65-летнего возраста не накопили необходимого страхового стажа, социальную помощь вместо традиционной пенсии по возрасту. Известно, какие условия ее назначения, суммы выплат и правила оформления.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.
Кому предоставляется право на соцпомощь вместо пенсии
Как пояснили в ПФУ, под предоставлением социальной помощи подразумевается не назначение законной страховой выплаты, а гарантия государства для малообеспеченных лиц нетрудоспособного возраста.
Такое право предоставлено трем категориям населения:
- Гражданам по возрасту — в случае достижения 65 лет при отсутствии минимального страхового стажа для оформления обычной пенсии по возрасту (менее 15 лет).
- Людям с инвалидностью — лицам с инвалидностью первой–третьей группы, не достигшим возраста, дающего право на оформление пенсии по возрасту. Для первой группы помощь назначается независимо от уровня дохода.
- Детям, потерявшим кормильца — социальная помощь предоставляется в случае смерти отца/матери при отсутствии трудового стажа до достижения 18 лет (до 23 лет в случае очного обучения).
Какие суммы соцпенсии гарантирует государство
Размеры социальной помощи рассчитываются в виде процентов от прожиточного минимума и в зависимости от групп инвалидности получателей. Применяются следующие показатели:
- 150% — трем и более детям, потерявшим кормильца;
- 120% — двум таким детям;
- 100% — одному ребенку, человеку с инвалидностью первой группы и женщине-"матери-героине";
- 80 % — людям со второй группой инвалидности;
- 60 % — гражданам с третьей группой инвалидности;
- 30% — лицам, достигшим 65-летия без стажа.
Размеры социальных пенсий не могут быть меньше минимально утвержденных, однако должны быть выше для многодетных семей или лиц с инвалидностью. В случае, если размер пенсии меньше прожиточного минимума, государство должно доплатить разницу в виде адресной помощи.
Важные требования для получения права на соцпомощь
Граждане могут претендовать на назначение социальной пенсии без страхового стажа:
- Если достигнут соответствующего возраста или получат группу инвалидности;
- "Возрастная" помощь предоставляется с 65 лет, а для людей с инвалидностью — с момента присвоения медкомиссией группы инвалидности, для детей — с даты установления "потери кормильца".
Необходимо соответствовать критерию малообеспеченности, когда среднемесячный совокупный размер дохода семьи за полгода не превышает прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 2 595 грн. Однако на людей с инвалидностью первой группы и детей такое требование не распространяется, а выплаты назначаются независимо от уровня дохода.
Также следует понимать, что такую соцпенсию не предоставят, если человек уже получает помощь или пенсию в соответствии с другими законами.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПФУ назначает некоторым гражданам минимальные пенсии в тройном размере. В этом году речь идет о сумме 2 595 грн, то есть не менее 7 785 грн. Известно, кто может претендовать на начисление соответствующей специальной гарантии в 2026 году.
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