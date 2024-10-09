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Грошова допомога від Карітас — де доступні виплати у жовтні

9 жовтня 2024 08:14
Ксенія Симонова - Редактор
Фінансова допомога від благодійного фонду Карітас — як отримати виплати
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі українці можуть оформити надання виплат від благодійного фонду "Карітас". Фінансова допомога передбачена на оренду житла терміном на шість місяців.

Про це йдеться у повідомленні організаторів.

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Фінансову допомогу надають в рамках дії проєкту Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям у Полтавській області.

Гроші на оренду житла протягом шести місяців призначені для внутрішньо переміщених осіб, які отримали відповідний статус менш ніж 30 днів тому. Переселенці мають бути зареєстровані в таких громадах:

  • Полтавська;
  • Миргородська;
  • Коломацька;
  • Кременчуцька;
  • Кобеляцька.

Необхідно відповідати хоча б одній з категорій вразливості:

  • людина з інвалідністю;
  • громадянин з тяжким захворюванням;
  • самотня літня особа (60+) або домогосподарство, що складається з одного або двох людей пенсійного віку, які не мають підтримки рідних;
  • самотні матері чи батьки чи опікуни неповнолітніх дітей;
  • багатодітні родини (троє та більше неповнолітніх дітей);
  • вагітні жінки чи матері з дітьми віком до трьох років.

Дохід родини на одну особу не має перевищувати 6,318 тис. грн на місяць, домогосподарство не отримувало грошову допомогу від інших організацій.

Як подати заявку та які необхідні документи

Для того, щоб зареєструватися на виплати, необхідно надати наступні документи:

  • паспорт громадянина;
  • реєстраційний номер платника податків;
  • довідка ВПО;
  • довідка, де підтверджується категорія вразливості;
  • довідка ОК-5 чи ОК-7;
  • рахунок IBAN.

Реєстрація на надання грошової допомоги відбудеться 10 жовтня з 10:00 до 13:00 за адресою:

  • м. Миргород, вул. Незалежності, 1.
  • номер телефону: 050 346 46 93.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці у 2024 році можуть отримати одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю. Сума коливається від 200 тис. грн до 1 млн грн.

Також ми писали, що в одному з регіонів мобільна бригада благодійного фонду "Право на захист" здійснюватиме виїзну реєстрацію на отримання фінансової допомоги. Реалізують проєкт за підтримки УВБК ООН.

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