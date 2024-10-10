Денежная помощь на детей — кто может оформить выплаты в 6,4 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые граждане могут оформить социальные выплаты в размере до 6,4 тыс. грн в октябре 2024 года. Речь идет о финансовой помощи лицу, ухаживающему за больным ребенком.

Об этом сообщается на портале "Дія".

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Условия предоставления соцвыплат в октябре

Такую помощь могут оформить семьи, не получающие пособия по инвалидности ребенка.

По правилам, такую помощь назначают одному из родителей, усыновителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, опекуну, попечителю.

Среди условий, в частности, постоянное проживание и осуществление ухода за ребенком, больным одной или более видами болезней:

тяжелое перинатальное поражение нервной системы;

тяжелый врожденный порок развития;

редкое орфанное заболевание;

онкологическое, онкогематологическое заболевание;

детский церебральный паралич;

тяжелое психическое расстройство;

сахарный диабет первого типа (инсулинозависимые);

острое или хроническое заболевание почек четвертой степени;

ребенок, имеющий тяжелую травму;

ребенок, нуждающийся в трансплантации органа/паллиативной помощи.

Размер выплат и как получить

Помощь назначается с даты обращения на каждого больного ребенка в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста и выплачивается в течение шести месяцев:

для детей до 6 лет — 5,12 тыс. грн;

для детей от 6 до 18 лет — 6,39 тыс. грн.

Для того, чтобы получить денежную помощь, нужно подать в произвольной форме заявление в:

органы соцзащиты населения;

ЦПАУ;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

Что еще следует знать

Напомним, в Николаевской области продолжается регистрация на финансовую помощь в 6,6 тыс. гривен. Программа управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций ориентирована на уязвимые категории внутренних переселенцев.

Также мы писали, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о программе помощи, которую реализует Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). В ее рамках некоторым гражданам выплачивается по 10,8 тыс. грн.