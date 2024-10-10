Денежная помощь на детей — кто может оформить выплаты в 6,4 тыс. грн

Соцпомощь в 6,4 тыс. грн — кто имеет право на такую выплату в октябре
В Украине некоторые граждане могут оформить социальные выплаты в размере до 6,4 тыс. грн в октябре 2024 года. Речь идет о финансовой помощи лицу, ухаживающему за больным ребенком.
Об этом сообщается на портале "Дія".
Условия предоставления соцвыплат в октябре
Такую помощь могут оформить семьи, не получающие пособия по инвалидности ребенка.
По правилам, такую помощь назначают одному из родителей, усыновителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, опекуну, попечителю.
Среди условий, в частности, постоянное проживание и осуществление ухода за ребенком, больным одной или более видами болезней:
- тяжелое перинатальное поражение нервной системы;
- тяжелый врожденный порок развития;
- редкое орфанное заболевание;
- онкологическое, онкогематологическое заболевание;
- детский церебральный паралич;
- тяжелое психическое расстройство;
- сахарный диабет первого типа (инсулинозависимые);
- острое или хроническое заболевание почек четвертой степени;
- ребенок, имеющий тяжелую травму;
- ребенок, нуждающийся в трансплантации органа/паллиативной помощи.
Размер выплат и как получить
Помощь назначается с даты обращения на каждого больного ребенка в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста и выплачивается в течение шести месяцев:
- для детей до 6 лет — 5,12 тыс. грн;
- для детей от 6 до 18 лет — 6,39 тыс. грн.
Для того, чтобы получить денежную помощь, нужно подать в произвольной форме заявление в:
- органы соцзащиты населения;
- ЦПАУ;
- исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.
Что еще следует знать
Напомним, в Николаевской области продолжается регистрация на финансовую помощь в 6,6 тыс. гривен. Программа управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций ориентирована на уязвимые категории внутренних переселенцев.
Также мы писали, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о программе помощи, которую реализует Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). В ее рамках некоторым гражданам выплачивается по 10,8 тыс. грн.
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