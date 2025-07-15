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Головна Фінанси Соцдопомога на догляд — що змінилось для українців з липня

Соцдопомога на догляд — що змінилось для українців з липня

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 12:08
Виплати для осіб з інвалідністю — допомогу на догляд надаватимуть по-новому
Людина тримає гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, хто з громадян має право на державну соціальну допомогу на догляд. Також повідомили, які зміни сталися з липня 2025 року.

Про це інформує пресслужба одного з управлінь ПФУ. 

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Що треба знати про допомогу на догляд для осіб з інвалідністю

Згідно з постановою уряду №695, на Пенсійний фонд покладені функції з призначення та виплати державної соціальної допомоги на догляд з липня поточного року. Право на таку підтримку передбачене для:

  • самотніх малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії медзакладу потребують регулярного догляду (крім осіб з інвалідністю першої групи);
  • малозабезпечених осіб з інвалідністю підгрупи Б першої групи;
  • для малозабезпечених громадян з інвалідністю підгрупи А першої групи;
  • самотніх осіб, які досягнули 80-річного віку та за висновком лікарів потребують регулярного стороннього догляду (окрім осіб з інвалідністю внаслідок війни).

Інші умови надання допомоги на догляд:

  • особи з українським громадянством, які проживають в Україні;
  • іноземці та особи без громадянства, які прибули для постійного проживання в Україні;
  • особи, визнані біженцями/особи, які потребують додаткового захисту;
  • громадяни Польщі, які перебувають в Україні на умовах, передбачених законом "Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".
допомога українцям
Оголошення. Джерело: ПФУ у Fb

Як отримати фінансову допомогу на догляд

Тепер громадяни можуть оформлювати державну соцдопомогу на догляд, звернувшись із заявою до:

  • сервісного центру Пенсійного фонду;
  • уповноважених осіб міської влади або ЦНАПу;
  • через портал е-послуг ПФУ, мобільний застосунок ПФУ, портал держпослуг "Дія";
  • засоби поштового зв’язку.

Потрібно зібрати такі документи:

  • документ, що посвідчує особу; 
  • ідентифікаційний код;
  • декларацію про доходи осіб встановленої форми;
  • судове рішення про визнання особи недієздатною (копія);
  • рішення про призначення опікуна (копія);
  • лікарський висновок (для осіб, які потребують регулярного догляду);
  • документи, де підтверджується участь у бойових діях у період Другої світової війни.

Раніше ми писали, що деякі категорії громадян, які постраждали від війни в Україні чи мають інвалідність, можуть оформити разову держдопомогу у 800 тис. грн. Виплати передбачені, зокрема, для працівників критичної інфраструктури. 
 
Також ми розповідали про відкриття реєстрації у програмі фіндопомоги за підтримки UHF у Чернігівському регіоні. Кошти нададуть виключно громадянам, які мають інвалідність I-III груп. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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