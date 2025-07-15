Виплати для осіб з інвалідністю — допомогу на догляд надаватимуть по-новому

Соцдопомога на догляд — що змінилось для українців з липня
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, хто з громадян має право на державну соціальну допомогу на догляд. Також повідомили, які зміни сталися з липня 2025 року.
Про це інформує пресслужба одного з управлінь ПФУ.
Що треба знати про допомогу на догляд для осіб з інвалідністю
Згідно з постановою уряду №695, на Пенсійний фонд покладені функції з призначення та виплати державної соціальної допомоги на догляд з липня поточного року. Право на таку підтримку передбачене для:
- самотніх малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії медзакладу потребують регулярного догляду (крім осіб з інвалідністю першої групи);
- малозабезпечених осіб з інвалідністю підгрупи Б першої групи;
- для малозабезпечених громадян з інвалідністю підгрупи А першої групи;
- самотніх осіб, які досягнули 80-річного віку та за висновком лікарів потребують регулярного стороннього догляду (окрім осіб з інвалідністю внаслідок війни).
Інші умови надання допомоги на догляд:
- особи з українським громадянством, які проживають в Україні;
- іноземці та особи без громадянства, які прибули для постійного проживання в Україні;
- особи, визнані біженцями/особи, які потребують додаткового захисту;
- громадяни Польщі, які перебувають в Україні на умовах, передбачених законом "Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".
Як отримати фінансову допомогу на догляд
Тепер громадяни можуть оформлювати державну соцдопомогу на догляд, звернувшись із заявою до:
- сервісного центру Пенсійного фонду;
- уповноважених осіб міської влади або ЦНАПу;
- через портал е-послуг ПФУ, мобільний застосунок ПФУ, портал держпослуг "Дія";
- засоби поштового зв’язку.
Потрібно зібрати такі документи:
- документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- декларацію про доходи осіб встановленої форми;
- судове рішення про визнання особи недієздатною (копія);
- рішення про призначення опікуна (копія);
- лікарський висновок (для осіб, які потребують регулярного догляду);
- документи, де підтверджується участь у бойових діях у період Другої світової війни.
Раніше ми писали, що деякі категорії громадян, які постраждали від війни в Україні чи мають інвалідність, можуть оформити разову держдопомогу у 800 тис. грн. Виплати передбачені, зокрема, для працівників критичної інфраструктури.
Також ми розповідали про відкриття реєстрації у програмі фіндопомоги за підтримки UHF у Чернігівському регіоні. Кошти нададуть виключно громадянам, які мають інвалідність I-III груп.
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