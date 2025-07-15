Виплати для осіб з інвалідністю — допомогу на догляд надаватимуть по-новому

Людина тримає гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, хто з громадян має право на державну соціальну допомогу на догляд. Також повідомили, які зміни сталися з липня 2025 року.

Про це інформує пресслужба одного з управлінь ПФУ.

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Згідно з постановою уряду №695, на Пенсійний фонд покладені функції з призначення та виплати державної соціальної допомоги на догляд з липня поточного року. Право на таку підтримку передбачене для:

самотніх малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії медзакладу потребують регулярного догляду (крім осіб з інвалідністю першої групи);

малозабезпечених осіб з інвалідністю підгрупи Б першої групи;

для малозабезпечених громадян з інвалідністю підгрупи А першої групи;

самотніх осіб, які досягнули 80-річного віку та за висновком лікарів потребують регулярного стороннього догляду (окрім осіб з інвалідністю внаслідок війни).

Інші умови надання допомоги на догляд:

особи з українським громадянством, які проживають в Україні;

іноземці та особи без громадянства, які прибули для постійного проживання в Україні;

особи, визнані біженцями/особи, які потребують додаткового захисту;

громадяни Польщі, які перебувають в Україні на умовах, передбачених законом "Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".

Оголошення. Джерело: ПФУ у Fb

Як отримати фінансову допомогу на догляд

Тепер громадяни можуть оформлювати державну соцдопомогу на догляд, звернувшись із заявою до:

сервісного центру Пенсійного фонду;

уповноважених осіб міської влади або ЦНАПу;

через портал е-послуг ПФУ, мобільний застосунок ПФУ, портал держпослуг "Дія";

засоби поштового зв’язку.

Потрібно зібрати такі документи:

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

декларацію про доходи осіб встановленої форми;

судове рішення про визнання особи недієздатною (копія);

рішення про призначення опікуна (копія);

лікарський висновок (для осіб, які потребують регулярного догляду);

документи, де підтверджується участь у бойових діях у період Другої світової війни.

Раніше ми писали, що деякі категорії громадян, які постраждали від війни в Україні чи мають інвалідність, можуть оформити разову держдопомогу у 800 тис. грн. Виплати передбачені, зокрема, для працівників критичної інфраструктури.



Також ми розповідали про відкриття реєстрації у програмі фіндопомоги за підтримки UHF у Чернігівському регіоні. Кошти нададуть виключно громадянам, які мають інвалідність I-III груп.