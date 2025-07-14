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Головна Фінанси Гроші для людей з інвалідністю — кому гарантують 800 тис. грн

Гроші для людей з інвалідністю — кому гарантують 800 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 12:00
Виплати для людей з інвалідністю — як оформити допомогу у 800 тис. грн у 2025 році
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть отримати до одного мільйона гривень грошової допомоги від держави у 2025 році. Виплати передбачені для деяких категорій громадян, які постраждали від війни в Україні та отримали інвалідність.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Умови надання одноразової допомоги від держави у 2025 році

Цьогоріч держава виплачує грошову допомогу громадянам, які зазнали поранень, каліцтва або тяжких хвороб через бойові дії, а також рідним загиблих.

Відповідна фінансова підтримка передбачена для тих українців, які, ризикуючи життям, продовжували виконувати свої професійні обов’язки. 
 
Право на одноразову грошову допомогу надане:

  1. Працівникам критичної інфраструктури, які отримали поранення через воєнні дії;
  2. Держслужбовцям та представникам органів місцевого самоврядування, які постраждали від агресії РФ;
  3. Членам сім'ї таких категорій осіб, які загинули через бойові дії чи обстріли.

Розмір виплат та як оформити у 2025 році

Сума допомоги може досягати одного мільйона гривень. Вона залежить від рівня інвалідності чи факту загибелі вищезазначених категорій працівників:

  • 1 млн грн — родинам загиблих;
  • 800 тис. грн — особам з інвалідністю першої групи;
  • 500 тис. грн — особам з інвалідністю другої групи;
  • 200 тис. грн – особам з інвалідністю третьої групи.

У разі, якщо громадяни підпадають під вказані вимоги, вони мають право подати заяву на виплату. Це можна зробити такими способами:

  • офлайн – особисто звернувшись до найближчого відділення Пенсійного фонду;
  • онлайн – подавши заяву через портал е-послуг ПФУ. 

Також необхідно зібрати такі документи:

  • паспорт або ID-карта;
  • ідентифікаційний код;
  • документи, де підтверджуються обставини поранення/загибелі (висновок МСЕК, меддовідки, рішення суду);
  • документи, де підтверджуються родинні зв’язки (у разі смерті рідних).

Заяву на виплати необхідно подати протягом трьох років з моменту виникнення права на таку грошову допомогу.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі громадяни можуть подати заявки на фіндопомогу від УВКБ ООН. Виплати передбачені тільки для двох категорій громадян. 

Також повідомлялося, що цьогоріч громадяни, яким потрібне лікування, можуть отримати грошову допомогу від місцевої влади. Зокрема, на такі виплати зможуть розраховувати мешканці Херсона.  

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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