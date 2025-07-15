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Соцпомощь на уход — что изменилось для украинцев с июля

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 12:08
Выплаты для лиц с инвалидностью — помощь по уходу будут предоставлять по-новому
Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, кто из граждан имеет право на государственную социальную помощь на уход. Также сообщили, какие изменения произошли с июля 2025 года.

Об этом информирует пресс-служба одного из управлений ПФУ.

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Что надо знать о помощи на уход для лиц с инвалидностью

Согласно постановлению правительства №695, на Пенсионный фонд возложены функции по назначению и выплате государственной социальной помощи на уход с июля текущего года. Право на такую поддержку предусмотрено для:

  • одиноких малообеспеченных лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии медучреждения нуждаются в регулярном уходе (кроме лиц с инвалидностью первой группы);
  • малообеспеченных лиц с инвалидностью подгруппы Б первой группы;
  • для малообеспеченных граждан с инвалидностью подгруппы А первой группы;
  • одиноких лиц, достигших 80-летнего возраста и по заключению врачей нуждающихся в регулярном постороннем уходе (кроме лиц с инвалидностью вследствие войны).

Другие условия предоставления помощи по уходу:

  • лица с украинским гражданством, проживающие в Украине;
  • иностранцы и лица без гражданства, которые прибыли для постоянного проживания в Украине;
  • лица, признанные беженцами/лица, нуждающиеся в дополнительной защите;
  • граждане Польши, которые находятся в Украине на условиях, предусмотренных законом "Об установлении дополнительных правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, которые находятся на территории Украины".
допомога українцям
Объявление. Источник: ПФУ в Fb

Как получить финансовую помощь на уход

Теперь граждане могут оформлять государственную соцпомощь на уход, обратившись с заявлением в:

  • сервисный центр Пенсионного фонда;
  • уполномоченным лицам городской власти или ЦПАУ;
  • через портал е-услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ, портал госуслуг "Дія";
  • средства почтовой связи.

Нужно собрать следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • декларацию о доходах лиц установленной формы;
  • судебное решение о признании лица недееспособным (копия);
  • решение о назначении опекуна (копия);
  • врачебное заключение (для лиц, нуждающихся в регулярном уходе);
  • документы, где подтверждается участие в боевых действиях в период Второй мировой войны.

Ранее мы писали, что некоторые категории граждан, пострадавшие от войны в Украине или имеющие инвалидность, могут оформить разовую госпомощь в 800 тыс. грн. Выплаты предусмотрены, в частности, для работников критической инфраструктуры.

Также мы рассказывали об открытии регистрации в программе финпомощи при поддержке UHF в Черниговском регионе. Средства предоставят исключительно гражданам, имеющим инвалидность I-III групп.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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