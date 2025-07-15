Выплаты для лиц с инвалидностью — помощь по уходу будут предоставлять по-новому

Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, кто из граждан имеет право на государственную социальную помощь на уход. Также сообщили, какие изменения произошли с июля 2025 года.

Об этом информирует пресс-служба одного из управлений ПФУ.

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Согласно постановлению правительства №695, на Пенсионный фонд возложены функции по назначению и выплате государственной социальной помощи на уход с июля текущего года. Право на такую поддержку предусмотрено для:

одиноких малообеспеченных лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии медучреждения нуждаются в регулярном уходе (кроме лиц с инвалидностью первой группы);

малообеспеченных лиц с инвалидностью подгруппы Б первой группы;

для малообеспеченных граждан с инвалидностью подгруппы А первой группы;

одиноких лиц, достигших 80-летнего возраста и по заключению врачей нуждающихся в регулярном постороннем уходе (кроме лиц с инвалидностью вследствие войны).

Другие условия предоставления помощи по уходу:

лица с украинским гражданством, проживающие в Украине;

иностранцы и лица без гражданства, которые прибыли для постоянного проживания в Украине;

лица, признанные беженцами/лица, нуждающиеся в дополнительной защите;

граждане Польши, которые находятся в Украине на условиях, предусмотренных законом "Об установлении дополнительных правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, которые находятся на территории Украины".

Объявление. Источник: ПФУ в Fb

Как получить финансовую помощь на уход

Теперь граждане могут оформлять государственную соцпомощь на уход, обратившись с заявлением в:

сервисный центр Пенсионного фонда;

уполномоченным лицам городской власти или ЦПАУ;

через портал е-услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ, портал госуслуг "Дія";

средства почтовой связи.

Нужно собрать следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

декларацию о доходах лиц установленной формы;

судебное решение о признании лица недееспособным (копия);

решение о назначении опекуна (копия);

врачебное заключение (для лиц, нуждающихся в регулярном уходе);

документы, где подтверждается участие в боевых действиях в период Второй мировой войны.

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