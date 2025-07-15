Выплаты для лиц с инвалидностью — помощь по уходу будут предоставлять по-новому

Соцпомощь на уход — что изменилось для украинцев с июля
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, кто из граждан имеет право на государственную социальную помощь на уход. Также сообщили, какие изменения произошли с июля 2025 года.
Об этом информирует пресс-служба одного из управлений ПФУ.
Что надо знать о помощи на уход для лиц с инвалидностью
Согласно постановлению правительства №695, на Пенсионный фонд возложены функции по назначению и выплате государственной социальной помощи на уход с июля текущего года. Право на такую поддержку предусмотрено для:
- одиноких малообеспеченных лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии медучреждения нуждаются в регулярном уходе (кроме лиц с инвалидностью первой группы);
- малообеспеченных лиц с инвалидностью подгруппы Б первой группы;
- для малообеспеченных граждан с инвалидностью подгруппы А первой группы;
- одиноких лиц, достигших 80-летнего возраста и по заключению врачей нуждающихся в регулярном постороннем уходе (кроме лиц с инвалидностью вследствие войны).
Другие условия предоставления помощи по уходу:
- лица с украинским гражданством, проживающие в Украине;
- иностранцы и лица без гражданства, которые прибыли для постоянного проживания в Украине;
- лица, признанные беженцами/лица, нуждающиеся в дополнительной защите;
- граждане Польши, которые находятся в Украине на условиях, предусмотренных законом "Об установлении дополнительных правовых и социальных гарантий для граждан Республики Польша, которые находятся на территории Украины".
Как получить финансовую помощь на уход
Теперь граждане могут оформлять государственную соцпомощь на уход, обратившись с заявлением в:
- сервисный центр Пенсионного фонда;
- уполномоченным лицам городской власти или ЦПАУ;
- через портал е-услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ, портал госуслуг "Дія";
- средства почтовой связи.
Нужно собрать следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- декларацию о доходах лиц установленной формы;
- судебное решение о признании лица недееспособным (копия);
- решение о назначении опекуна (копия);
- врачебное заключение (для лиц, нуждающихся в регулярном уходе);
- документы, где подтверждается участие в боевых действиях в период Второй мировой войны.
Ранее мы писали, что некоторые категории граждан, пострадавшие от войны в Украине или имеющие инвалидность, могут оформить разовую госпомощь в 800 тыс. грн. Выплаты предусмотрены, в частности, для работников критической инфраструктуры.
Также мы рассказывали об открытии регистрации в программе финпомощи при поддержке UHF в Черниговском регионе. Средства предоставят исключительно гражданам, имеющим инвалидность I-III групп.
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