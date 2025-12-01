Виплати для малозабезпечених сімей — у ПФУ попередили про нові вимоги

Жінка з дитиною на руках. Фото: Freepik

Малозабезпечені сім’ї мають право на оформлення соціальної допомоги за особливими правилами. Зокрема, у 2025 році право на виплати залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу та низки інших умов.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

На яких умовах надають допомогу для малозабезпечених

Питання надання державної соцдопомоги малозабезпеченим домогосподарствам регулює закон "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".

Згідно з чинними правилами, соцдопомога може надаватися родинам, які постійно проживають на території країни, а середньомісячний загальний дохід нижчий за прожитковий мінімум для домогосподарства.

Щодо тривалості надання виплат, то їх нині призначають на шість місяців з дати відповідного звернення. Однак передбачене пролонгування виплат в автоматичному режимі на наступний шестимісячний термін, якщо родина надалі відповідатиме вимогам.

З приводу розміру соцдопомоги, то її визначають як різницю між прожитковим мінімумом для родини та середньомісячним загальним доходом. Проте максимальна сума допомоги не може перевищувати розмір прожиткового мінімуму для малозабезпеченої родини, розрахованої відповідно до її складу.

Соцдопомогу малозабезпеченим не призначають, якщо будь-хто зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням здійснив покупку товарів, робіт, послуг або іноземної валюти на суму більш ніж 50 тис. грн.

Цьогоріч виплати не надають, якщо родина перейшла на базову грошову допомогу.

Як оформити допомогу та список документів

Якщо громадяни відповідають вимогам, то можуть подавати заяву на призначення соцвиплат у такі способи:

сервісний центр Пенсійного фонду;

портал е-послуг ПФУ;

державний портал "Дія";

через застосунок "Пенсійний фонд";

уповноваженим особам органів місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради);

Центр надання адміністративних послуг м. Києва;

через пошту, якщо громадянин не має змоги зробити це особисто.

Допомогу призначають на основі поданих:

заяви на надання допомоги для малозабезпечених;

документа, що посвідчує особу;

декларації про доходи/майно громадян;

довідки про доходи, якщо немає інформації в держреєстрах;

довідки про доходи за останні шість місяців перед місяцем звернення (за необхідності);

посвідчення учасника бойових дій/іншого статусу (якщо є).

