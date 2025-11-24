Скасування виплат на дітей через купівлю валюти — чи законні дії ПФУ

Жінка з дитиною на руках. Фото: УНІАН

В Україні Пенсійний фонд може припиняти нарахування виплат для самотніх матерів та малозабезпечених у разі купівлі певної суми іноземної валюти. Юристи пояснили, в яких випадках можуть відмовити у допомозі та як діяти у таких ситуаціях.

Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

Відмова у виплатах самотнім матерям на дітей через купівлю валюти

Як випливає з одного з повідомлень, жінці, яка є внутрішньою переселенкою, ПФУ відмовив у перепризначенні допомоги на дітей як самотній матері та малозабезпеченій. Це сталося після купівлі іноземної валюти від отриманого переказу на суму, що перевищує дозволений ліміт.



"Я переселенка з двома дітьми. Переподала документи на малозабезпечену та самотню маму. Мені відмовили, оскільки я оформила купівлю на понад 50 тис. грн. За ці пів року мені перевели гроші, і я поміняла їх на валюту в банку на суму 59 тис. грн. Чи можуть мені відмовити через це? Як можна добитися виплат?" — йдеться у зверненні на порталі.

Чи законні дії з боку ПФУ та як поновити виплати

За інформацією експертів, для ПФУ вищевказаний факт є законною підставою для відмови у перепризначенні виплат, проте є важливі нюанси щодо того, як саме здійснювалася купівля валюти.

Відповідно до постанови уряду №632, соцдопомога малозабезпеченим та самотнім матерям не призначається, якщо будь-хто зі складу домогосподарства упродовж 12 місяців перед зверненням здійснив покупку товарів, робіт, послуг або валюти на суму, що перевищує 50 тис. грн.

Проте звертають увагу на спосіб купівлі фінансового активу. Якщо людина за один раз поміняла 59 тис. грн на долари/євро у банку, то відмова є правомірною, адже перевищено ліміт одноразової покупки.

У разі купівлі валюти частинами протягом пів року (наприклад, по 10 тис. грн щомісяця), і в сумі накопичилося 59 тис. грн, то відмова може бути неправомірною, оскільки обмеження стосується одноразової покупки, а не сумарно за рік.

Юристи пояснили, як діяти, якщо ПФУ відмовив у перепризначенні виплат. Доступні два шляхи розв'язання проблеми:

Оскарження (якщо купівлю було зроблено частинами)

Якщо купівля валюти була здійснена не одним платежем, то громадяни мають право оскаржити відповідне рішення. Для цього потрібно взяти виписку у банку, де вказані дати та суми всіх операцій обміну. Після цього потрібно написати заяву на ім'я керівника Управління соцзахисту з вимогою переглянути справу, посилаючись на те, що разова покупка понад 50 тис. грн була відсутня.

Призначення виплат через комісію (за виняткових обставин)

За словами експертів, навіть якщо людина купила валюту одним платежем на 59 тис. грн, у законодавстві містяться винятки. Допомогу можуть призначити рішенням спецкомісії, якщо родина перебуває у складних життєвих обставинах.

Оскільки йдеться про внутрішньо переміщену особу і матір двох дітей — це є вагомим аргументом. Також підставою для призначення допомоги може бути факт того, що кошти були необхідні на медичні послуги, освіту або комунальні послуги.

"Вам потрібно довести, що ви "зберегли" їх у валюті, щоб потім витратити на життєво необхідні речі. Ви зазначили, що вам перевели гроші. Майте на увазі, що ці перекази також враховуються як дохід. Якщо це перекази від родичів — це дохід (приватні перекази). Якщо це офіційна допомога від міжнародних фондів (ООН, Червоний Хрест) — вона не враховується в сукупний дохід сім'ї і не оподатковується", — додали юристи.



