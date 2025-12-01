Выплаты для малообеспеченных семей — в ПФУ предупредили о новых требованиях

Женщина с ребенком на руках. Фото: Freepik

Малообеспеченные семьи имеют право на оформление социальной помощи по особым правилам. В частности, в 2025 году право на выплаты зависит от размера среднемесячного совокупного дохода и ряда других условий.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

На каких условиях предоставляют помощь для малообеспеченных

Вопрос предоставления государственной соцпомощи малообеспеченным домохозяйствам регулирует закон "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Согласно действующим правилам, соцпомощь может предоставляться семьям, которые постоянно проживают на территории страны, а среднемесячный общий доход ниже прожиточного минимума для домохозяйства.

Что касается продолжительности предоставления выплат, то их сейчас назначают на шесть месяцев с даты соответствующего обращения. Однако предусмотрено пролонгирование выплат в автоматическом режиме на следующий шестимесячный срок, если семья в дальнейшем будет отвечать требованиям.

По поводу размера соцпомощи, то ее определяют как разницу между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным общим доходом. Однако максимальная сумма помощи не может превышать размер прожиточного минимума для малообеспеченной семьи, рассчитанной в соответствии с ее составом.

Соцпомощь малообеспеченным не назначают, если кто-либо из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед обращением совершил покупку товаров, работ, услуг или иностранной валюты на сумму более чем 50 тыс. грн.

В этом году выплаты не предоставляют, если семья перешла на базовую денежную помощь.

Как оформить помощь и список документов

Если граждане соответствуют требованиям, то могут подавать заявление на назначение соцвыплат следующими способами:

сервисный центр Пенсионного фонда;

портал е-услуг ПФУ;

государственный портал "Дія";

через приложение "Пенсионный фонд";

уполномоченным лицам органов местного самоуправления (сельские, поселковые, городские советы);

Центр предоставления административных услуг г. Киева;

через почту, если гражданин не имеет возможности сделать это лично.

Помощь назначают на основе поданных:

заявления на предоставление помощи для малообеспеченных;

документа, удостоверяющего личность;

декларации о доходах/имуществе граждан;

справки о доходах, если нет информации в госреестрах;

справки о доходах за последние шесть месяцев перед месяцем обращения (при необходимости);

удостоверения участника боевых действий/другого статуса (если есть).

Ранее мы писали, что ПФУ может приостанавливать начисление соцпомощи для малообеспеченных семей. Такое может произойти в некоторых случаях при покупке иностранной валюты.

Еще мы рассказывали, что в Харьковской области жителям доступна помощь от БФ "Каритас Украины". Некоторые смогут получить средства на покупку дров.