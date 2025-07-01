Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує тонна

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ціни на соняшник після тривалого зниження починають поступово зростати. Так, впродовж останніх декількох днів на внутрішньому ринку соняшника спостерігається незначне подорожчання.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Чому змінюються ціни на соняшник

Минулого тижня ціни на соняшник зростали у зв'язку з коливаннями на валютному ринку, а також зміцненню цін на соняшникову олію в портах, пише видання АПК Інформ.

При цьому зазначається, що темпи торгівлі на ринку є стабільними, але ситуація ще може змінитися. Усе тому, що дешевшає соняшникова олія, тож на ринку соняшника з'явиться волатильність.

Скільки коштує соняшник 1 липня

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, цінові коливання на ринку соняшника були незначними. Так, впродовж останніх восьми днів соняшник здорожчав на 90 грн за тонну.

Скільки коштує тонна соняшника в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Станом на вівторок, 1 липня середня вартість тонни перебуває на позначці у 24 648 грн. Минулого вівторка, 23 червня тонна соняшника торгувалася по 24 558 грн.

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