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Ціни на соняшник зростають — як змінилася вартість насіння

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Дата публікації: 1 липня 2025 06:30
Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує тонна
Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ціни на соняшник після тривалого зниження починають поступово зростати. Так, впродовж останніх декількох днів на внутрішньому ринку соняшника спостерігається незначне подорожчання.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Чому змінюються ціни на соняшник

Минулого тижня ціни на соняшник зростали у зв'язку з коливаннями на валютному ринку, а також зміцненню цін на соняшникову олію в портах, пише видання АПК Інформ

При цьому зазначається, що темпи торгівлі на ринку є стабільними, але ситуація ще може змінитися. Усе тому, що дешевшає соняшникова олія, тож на ринку соняшника з'явиться волатильність.

Скільки коштує соняшник 1 липня

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, цінові коливання на ринку соняшника були незначними. Так, впродовж останніх восьми днів соняшник здорожчав на 90 грн за тонну.

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Скільки коштує тонна соняшника в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Станом на вівторок, 1 липня середня вартість тонни перебуває на позначці у 24 648 грн. Минулого вівторка, 23 червня тонна соняшника торгувалася по 24 558 грн. 

Раніше ми розповідали, що в Україні вже стартувала жнивна кампанія. Так, аграрії вже збирають врожай на полях Одещини — регіону, який має важливу роль у вирощуванні зерна. Дізнавайтесь також, що найбільше впливає на ціни на зерно

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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