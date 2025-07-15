Цены на подсолнечник — сколько сейчас стоит тонна и как изменилась стоимость семян

Подсолнухи в поле. Фото: УНИАН

По итогам последней недели в Украине зафиксировали подорожание семян подсолнечника. Рост происходил на внутреннем рынке, который реагировал на соответствующие изменения на экспортном направлении подсолнечного масла.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что сейчас происходит с ценами.

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По словам аналитиков, некоторые переработчики больше интересовались сырьем на фоне активного экспорта подсолнечного масла. При этом большинство заводов проявляли умеренный спрос, поскольку часть создала достаточные запасы до конца сезона.

Другие переработчики планировали переходить на рапс, поскольку это может принести большую прибыль, если власти введут пошлины на экспорт сои и рапса.

Сколько стоит тонна подсолнечника в июле

По данным на профильном портале Tripoli.land, по состоянию на 15 июля тонна подсолнечника в среднем стоит 24 790 гривен. При этом в начале недели, 7 июля, цены были несколько меньше — 24 663 гривен за тонну.

Цены на подсолнечник в Украине. Скриншот: Tripoli.land

За последние 8 дней культура подорожала на 127 гривен.

Сколько засеяли подсолнечника в Украине в 2025 году

Напомним, ранее генеральный директор ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Павел Коваль рассказывал, что аграрии засеяли достаточно гектаров подсолнечника, поэтому на внутреннем рынке не будет дефицита масла. Также продукции будет достаточно для экспорта.

"Украинский рынок точно будет обеспечен всеми видами масла. Потому что, если говорить о посевных площадях, то мы вышли на традиционный для Украины уровень: есть под пять миллионов гектаров посевов подсолнечника, и именно этой культурой некоторые фермеры пересевали поля, которые пострадали от заморозков. Поэтому ни сейчас, ни в августе существенных колебаний цены на масло не будет. Возможно, будет несущественное подорожание. Но дефицита масла точно не будет", — сказал эксперт.

Напомним, что кроме подсолнечника в Украине в июле дорожает фуражный ячмень. Известно, почему меняются цены. Узнавайте также, как прибавила в цене фуражная пшеница.