Главная Финансы Подсолнечник дешевеет в сентябре — почему снижаются цены

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 06:30
Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит тонна в сентябре
Поле с подсолнухами. Фото: УНИАН

Дожди в сентябре, которые фиксировались на западе и севере страны, несколько затормозили уборку подсолнечника. Тем временем спрос от переработчиков растет, что оказывает поддержку ценам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Подробнее о сборе подсолнечника

В Украине сейчас обмолотили всего 570,3 тыс. га подсолнечника, пишет издание Аgronews. Отмечается, что уровень урожайности ожидается выше, чем в 2024 году.

В то же время переработчики переписали цены на подсолнечное масло и продают его с увеличенной стоимостью, поэтому они не против предлагать лучшие цены на подсолнечник с быстрой доставкой. Это может заставить фермеров ускорить продажи.

Сколько сейчас стоит тонна подсолнечника

Как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, по состоянию на субботу, 20 сентября тонна подсолнечника стоит 26 073 грн. За последние восемь дней подсолнечник подешевел на 295 грн.

null
Стоимость тонны подсолнечника в Украине. Скриншот: Tripoli.land

Так, в пятницу, 12 сентября цена на тонну подсолнечника находилась на отметке в 26 368 грн.

Ранее мы рассказывали, что в Украине ожидается подорожание кукурузы. Известна причина. Узнавайте также, что будет с ценами на пшеницу.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
