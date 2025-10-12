Видео
Армия
Соя в Украине дешевеет — как снизились цены в октябре

Соя в Украине дешевеет — как снизились цены в октябре

Дата публикации 12 октября 2025 06:30
Соя теряет в цене — сколько стоит тонна в октябре 2025 года
Поле с соей. Фото: Unsplash

Соя — очень универсальная агрокультура, которую часто применяют в пищевой отрасли. В октябре цены на сою в Украине снижаются.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Почему дешевеет соя

По данным издания Agronews, из-за дождливой погоды затормозился сбор урожая сои, поэтому переработчики активно закупают масличные культуры за рубежом. Это необходимо, чтобы заводы работали бесперебойно.

Как отмечается, снижение цен на сою началось еще в сентябре 2025 года, когда трейдеры предлагали премиальные цены для быстрых поставок, чтобы покрыть дефицитные объемы для экспорта.

Сколько стоит тонна сои в октябре

Согласно последним данным на профильном портале Tripoli.land в субботу, 4 октября, цена на сою достигла недельного максимума — 17 112 грн за тонну. Однако уже в среду, 8 октября, соя подешевела до 17 099 грн за тонну.

 

График цен на сою. Скриншот: Tripoli.land

Снижение цен продолжалось и в последующие дни. По состоянию на воскресенье, 12 октября, тонна сои стоит 17 060 грн.

Ранее мы рассказывали, что на агрорынке уже длительное время снижаются цены на пшеницу. Известно,почему дешевеет культура. Узнавайте также, как за неделю изменились цены на зерновые.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
