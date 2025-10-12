Соя теряет в цене — сколько стоит тонна в октябре 2025 года

Поле с соей. Фото: Unsplash

Соя — очень универсальная агрокультура, которую часто применяют в пищевой отрасли. В октябре цены на сою в Украине снижаются.

Почему дешевеет соя

По данным издания Agronews, из-за дождливой погоды затормозился сбор урожая сои, поэтому переработчики активно закупают масличные культуры за рубежом. Это необходимо, чтобы заводы работали бесперебойно.

Как отмечается, снижение цен на сою началось еще в сентябре 2025 года, когда трейдеры предлагали премиальные цены для быстрых поставок, чтобы покрыть дефицитные объемы для экспорта.

Сколько стоит тонна сои в октябре

Согласно последним данным на профильном портале Tripoli.land в субботу, 4 октября, цена на сою достигла недельного максимума — 17 112 грн за тонну. Однако уже в среду, 8 октября, соя подешевела до 17 099 грн за тонну.

График цен на сою. Скриншот: Tripoli.land

Снижение цен продолжалось и в последующие дни. По состоянию на воскресенье, 12 октября, тонна сои стоит 17 060 грн.

