Військові зможуть претендувати на пенсію вже після року служби: деталі реформи

Військовослужбовець ЗСУ, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Військовим хочуть змінити правила нарахування пенсій. Уряд планує запустити окрему пенсійну систему, щоб захисники отримували право на виплати вже через рік служби. Про це йдеться в концепції оновленої пенсійної системи, яку Кабмін представив народним депутатам.

Про деталі майбутньої реформи розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Що саме може змінитись

Наразі для того, щоб отримати спеціальну військову пенсію, необхідно відслужити щонайменше 25 років.

Через це багато мобілізованих українців опиняються в ситуації, коли кілька років служать на фронті, ризикують життям і здоров'ям, але не отримують права на спеціальну пенсію.

Нова модель має виправити цю помилку і врахувати найкоротший період служби. За задумом урядовців, пенсійні права захисників будуть накопичуватися з першого року перебування в армії.

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Для того, щоб забезпечити бійцям достроковий відпочинок і вищі виплати, планують запровадити додаткові внески.

Попередньо розглядають відрахування від 10% до 16% в залежності від умов служби та ризику для життя.

Водночас урядовці поки не вирішили, хто саме управлятиме цими коштами та де вони зберігатимуться.

Які питання досі без відповіді

У презентованому плані поки немає чіткого пояснення, як саме працюватиме нова система.

Зокрема, невідомо:

хто адмініструватиме накопичення;

як захищатимуть кошти від інфляції;

куди інвестуватимуть пенсійні внески;

які гарантії отримають військовослужбовці.

У Верховній Раді попереджають: якщо не прописати прозорі та чіткі правила, держава ризикує повністю втратити довіру захисників.

Пенсії можуть прив'язати до бойового досвіду

Зараз статус УБД гарантує усім однакові доплати до пенсії. При цьому не враховується, де саме людина проходила службу та які завдання виконувала — у тилу чи під обстрілами на першій лінії фронту.

У майбутньому цей підхід хочуть змінити. Нарахування планують прив'язати до тривалості перебування на передовій, рівня небезпеки, участі у конкретних бойових операціях та наслідків для здоров'я бійця.

Поки що йдеться лише про концепцію майбутньої реформи. Все залежить від того, чи зможе держава надійно захистити зібрані гроші та зробити умови справедливими для всіх.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли військові можуть очікувати на виплати. У червні захисникам мають перерахувати грошове забезпечення за минулий місяць. Основні суми зазвичай приходять до середини місяця. Бойові та премії можуть затримати через нюасни з документами.

Також Новини.LIVE писали, скільки платять захисникам за знищену або захоплену техніку ворога. Конкретна сума залежить від виду цілі та може сягати сотень тисяч гривень. Для отримання коштів необхідне документальне підтвердження.