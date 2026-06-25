Военная пенсия в Украине: когда служба не гарантирует выплат и что учитывает ПФУ

Военные ВСУ, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие военные убеждены, что несколько лет службы по контракту или в ходе мобилизации автоматически дают право на военную пенсию. Но после увольнения может ждать неприятная неожиданность — стажа не хватает, а отдельные периоды службы вообще не будут учтены.

Кто имеет право на военную пенсию и какие нюансы чаще всего мешают её получить, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на "Сеть права".

Когда возникает право на военную пенсию

Правила назначения пенсий для военнослужащих регулирует Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Чаще всего защитники оформляют пенсию за выслугу лет. Именно поэтому для большинства военнослужащих главную роль играет не факт службы, а количество лет, которые зачтут в выслугу.

Поэтому даже несколько лет в рядах ВСУ не всегда означают автоматическое право на пенсию.

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Как рассчитывается выслуга лет

Стаж не всегда равен фактическому времени пребывания на службе. Некоторые периоды могут засчитываться на льготных условиях.

Например, значение имеет участие в боевых действиях, выполнение специальных задач или служба в особых условиях.

Зачисляется ли контрактная служба

Служба по контракту включается в общий стаж. Если человек заключал несколько контрактов в разные годы, эти периоды могут суммироваться.

Поэтому перед увольнением важно проверить:

личное дело;

приказы о прохождении службы;

сведения обо всех периодах контрактной службы.

Как мобилизация влияет на пенсию

Служба по призыву во время мобилизации также может быть учтена в выслуге лет. Однако сама по себе мобилизация не дает автоматического права на пенсию. Здесь играет роль общий стаж службы, накопленный военнослужащим.

Если в дальнейшем военнослужащий продолжает службу по контракту, все подтвержденные периоды могут быть зачтены в общий стаж.

Какие периоды могут быть зачтены

В стаж службы могут включаться:

срочную военную службу;

контрактную службу;

службу по мобилизации;

отдельные периоды выполнения боевых задач;

другие виды службы, предусмотренные законодательством.

Какие документы необходимо хранить

Проблемы с пенсией часто возникают из-за отсутствия документов или ошибок в них. Поэтому вам могут понадобиться:

приказы о зачислении и увольнении со службы;

выписки из личного дела;

справки из воинских частей;

военный билет;

архивные документы;

другие официальные подтверждения прохождения службы.

Особенно внимательными следует быть тем, кто проходил службу в различных подразделениях или неоднократно менял место службы.

Что делать, если службу не зачли

Если вы выяснили, что какой-то период службы «потерялся», нужно получить официальное объяснение причин, собрать дополнительные подтверждающие документы и, при необходимости, обжаловать решение.

Часто именно несколько месяцев или лет неучтенной службы могут повлиять как на право на пенсию, так и на ее размер.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине изменили подход к военным выплатам: часть надбавок теперь не суммируется, а большая сумма перекрывает меньшую. Например, если военный имеет право на 100 000 гривен, то дополнительные 10 000 гривен за другое задание он уже не получит. В то же время некоторые выплаты можно суммировать, поэтому общая сумма иногда существенно возрастает.

Также Новини.LIVE сообщали, что военные могут получать дополнительные выплаты за уничтожение или захват техники противника — от 12 180 до 243 600 гривен в зависимости от типа цели. Больше всего платят за корабли, также предусмотрены вознаграждения за танки, самолеты, артиллерию и другую технику. Чтобы получить деньги, факт уничтожения необходимо подтвердить официальными документами и боевыми отчетами.