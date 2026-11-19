Конверт з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

Працівники, яких звільняють через скорочення, мають право на додаткові гроші від роботодавця. Іноді сума може дорівнювати кільком місячним зарплатам. Але не всі знають, на які виплати можуть розраховувати, і тому ризикують отримати менше, ніж належить. Відомо, скільки мають заплатити та що робити, якщо гроші затримують.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кодекс законів про працю України.

Реклама

Як мають розрахуватися при скороченні

Якщо людину звільняють через скорочення штату, роботодавець повинен виплатити їй вихідну допомогу. Це додаткові гроші, які працівник отримує через втрату роботи. За статтею 44 Кодексу законів про працю України, виплата має становити щонайменше одну середню місячну зарплату.

Окремо роботодавець має розрахуватися за відпрацьовані дні та невикористану відпустку. До того ж вихідна допомога може бути більшою. Якщо в колективному договорі підприємства передбачена підвищена виплата, працівник має на неї право.

Хто може отримати одразу чотири зарплати

Для деяких категорій українців передбачені додаткові виплати. Йдеться про:

Читайте також:

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Таким працівникам належать:

Вихідна допомога — щонайменше одна середньомісячна зарплата за рахунок роботодавця. Додаткова допомога — три середньомісячні зарплати за рахунок державних чорнобильських програм.

Таким чином, загалом людина може мати право на допомогу в розмірі щонайменше чотирьох середніх місячних зарплат, але за правилами та в розмірах, установлених Кабміном, з урахуванням наявного фінансування.

Які ще виплати належать працівнику при звільненні

Вихідна допомога — лише частина остаточного розрахунку. У день звільнення роботодавець повинен виплатити працівникові всі належні суми:

Зарплату за відпрацьований час. Сюди входять усі дні, які людина відпрацювала до звільнення, включно з останнім робочим днем. Компенсацію за невикористану відпустку. Якщо працівник кілька років поспіль використовував лише частину щорічної відпустки, гроші повинні виплатити за всі накопичені дні. Вихідну допомогу. При скороченні вона становить щонайменше одну середню місячну зарплату. Якщо колективний договір передбачає більше, виплата також буде більшою.

Якщо роботодавець затримує виплати

Усі гроші працівник повинен отримати в день звільнення. Але буває, що роботодавець затягує з розрахунком. У такому випадку закон передбачає додаткову відповідальність.

За статтею 117 Кодексу законів про працю України, якщо роботодавець зі своєї вини вчасно не виплатив працівнику гроші, він повинен відшкодувати затримку. Розмір компенсації розраховують за середнім заробітком працівника за час затримки, але щонайбільше за шість місяців.

Раніше Новини.LIVE писали, як можуть змінити індексацію зарплат бюджетників. Накопичені виплати за грудень не переноситимуться на січень, а відлік інфляції почнуть заново. Водночас проєкт бюджету передбачає підвищення мінімальної зарплати до 9 546 гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, які робітничі професії в Україні приносять найбільший дохід. Штукатурам пропонують у середньому 85 000 гривень на місяць, а далекобійникам і технологам — близько 65–69 000. Водночас вантажники та слюсарі отримують приблизно 23 000 гривень.