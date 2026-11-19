Конверт с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

Работники, уволенные в связи с сокращением, имеют право на дополнительные выплаты от работодателя. Иногда эта сумма может равняться нескольким месячным зарплатам. Но не все знают, на какие выплаты могут рассчитывать, и поэтому рискуют получить меньше, чем положено. Известно, сколько должны заплатить и что делать, если деньги задерживают.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Трудовой кодекс Украины.

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Как должны рассчитаться при сокращении

Если человека увольняют в связи с сокращением штата, работодатель должен выплатить ему выходное пособие. Это дополнительные деньги, которые работник получает в связи с потерей работы. Согласно статье 44 Кодекса законов о труде Украины, выплата должна составлять не менее одной средней месячной зарплаты.

Отдельно работодатель должен произвести расчет за отработанные дни и неиспользованный отпуск. Кроме того, выходное пособие может быть больше. Если в коллективном договоре предприятия предусмотрена повышенная выплата, работник имеет на нее право.

Кто может получить сразу четыре зарплаты

Для некоторых категорий украинцев предусмотрены дополнительные выплаты. Речь идет о:

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участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Таким работникам полагаются:

Выходное пособие — не менее одной среднемесячной зарплаты за счет работодателя. Дополнительное пособие — три среднемесячные зарплаты за счет государственных чернобыльских программ.

Таким образом, в целом человек может иметь право на пособие в размере не менее четырех среднемесячных зарплат, но в соответствии с правилами и в размерах, установленных Кабмином, с учетом имеющегося финансирования.

Какие еще выплаты полагаются работнику при увольнении

Выходное пособие — лишь часть окончательного расчета. В день увольнения работодатель должен выплатить работнику все причитающиеся суммы:

Зарплату за отработанное время. Сюда входят все дни, которые человек отработал до увольнения, включая последний рабочий день. Компенсацию за неиспользованный отпуск. Если работник несколько лет подряд использовал только часть ежегодного отпуска, деньги должны быть выплачены за все накопленные дни. Выходное пособие. При сокращении оно составляет не менее одной среднемесячной зарплаты. Если коллективный договор предусматривает больше, выплата также будет больше.

Если работодатель задерживает выплаты

Все деньги работник должен получить в день увольнения. Но бывает, что работодатель затягивает с расчетом. В таком случае закон предусматривает дополнительную ответственность.

Согласно статье 117 Кодекса законов о труде Украины, если работодатель по своей вине своевременно не выплатил работнику деньги, он должен возместить задержку. Размер компенсации рассчитывается исходя из среднего заработка работника за время задержки, но не более чем за шесть месяцев.

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