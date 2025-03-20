Зарплати депутатів — скільки заробляють Безугла та Стефанчук у ВРУ

Депутати під час засідання парламенту. Фото: Верховна Рада/Telegram

В Україні народні депутати вже звітують про доходи, які вони отримали у 2024 році. Деякі обранці показали, що їхні зарплати суттєво зросли під час війни.

Про це йдеться у реєстрі декларацій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Читайте також:

Зарплати Стефанчука, Безуглої, Третьякової та інших — як змінилися виплати

Так, наприклад, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук торік щомісяця заробляв 88,9 тис. грн, а за підсумками року його зарплата склала 1 067 124 млн грн. Також йому виплатили 901 тис. грн як компенсацію за депутатську діяльність.

Скриншот: Реєстр декларацій. Фото: зарплата Руслана Стефанчука у 2024 році

Тим часом у депутата від "Платформи за життя та мир" Михайла Макаренка зарплата у 2024 році складала 76,4 тис. грн щомісяця. У 2023-му йому нараховували на 9 тис. грн менше — 67,4 тис. грн.

Щомісячні виплати у 76,1 тис. грн торік мав "слуга народу" Володимир Ватрас, тоді як роком раніше йому платили 67,4 тис. грн.

Скриншот: Реєстр декларацій. Фото: зарплата Володимира Ватраса

Позафракційний депутат Мар'яна Безугла прозвітувала, що заробила за рік роботи 739 247 грн. Тобто, раз на місяць держава виплачувала їй понад 60 тис. грн.

Скриншот: Реєстр декларацій. Фото: зарплата Мар'яни Безуглої у 2024 році

Також жінка отримала компенсацію у 816 720 грн за:

витрати на проїзд територією України, оренду житла або винайму готельного номера;

витрати, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, визначених кошторисом Верховної Ради України на 2024 рік.

Галина Третьякова, яка представляє у Верховній Раді політичну партію "Слуга народу", заробляла щомісяця 56 тис. 364 грн. Загалом за рік розмір її зарплати склав 676 368 грн.

Скриншот: Реєстр декларацій. Фото: Зарплата депутата Галини Третьякової у 2024 році

Ще зарплату у понад 70 тис. грн отримували:

Максим Дирдін;

Юрій Павленко;

Руслан Князевич.

Держслужбовцям в Україні платитимуть по-новому

У 2025 році працю держслужбовців будуть оплачувати, ґрунтуючись на класифікації посад, яку провели у 2024-му. Йдеться про ті держоргани, яких торкнулась класифікація. Відомо, що діятиме така система оплати праці:

70% зарплати — посадовий оклад;

30% зарплати — премія.

Раніше ми розповідали, чи вистачає державі грошей для виплат зарплат та пенсій у 2025 році. Загалом на ці витрати потрібна сума у 42 млрд доларів.

Також нагадаємо, що деякі українці з квітня зароблятимуть не менше, ніж 30 тис. грн щомісяця. Відомо, хто точно отримуватиме такі виплати.