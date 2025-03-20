Зарплати депутатів — скільки заробляють Безугла та Стефанчук у ВРУ

Скільки заробляють у Верховній Раді — нардепи показали доходи
В Україні народні депутати вже звітують про доходи, які вони отримали у 2024 році. Деякі обранці показали, що їхні зарплати суттєво зросли під час війни.
Про це йдеться у реєстрі декларацій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Зарплати Стефанчука, Безуглої, Третьякової та інших — як змінилися виплати
Так, наприклад, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук торік щомісяця заробляв 88,9 тис. грн, а за підсумками року його зарплата склала 1 067 124 млн грн. Також йому виплатили 901 тис. грн як компенсацію за депутатську діяльність.
Тим часом у депутата від "Платформи за життя та мир" Михайла Макаренка зарплата у 2024 році складала 76,4 тис. грн щомісяця. У 2023-му йому нараховували на 9 тис. грн менше — 67,4 тис. грн.
Щомісячні виплати у 76,1 тис. грн торік мав "слуга народу" Володимир Ватрас, тоді як роком раніше йому платили 67,4 тис. грн.
Позафракційний депутат Мар'яна Безугла прозвітувала, що заробила за рік роботи 739 247 грн. Тобто, раз на місяць держава виплачувала їй понад 60 тис. грн.
Також жінка отримала компенсацію у 816 720 грн за:
- витрати на проїзд територією України, оренду житла або винайму готельного номера;
- витрати, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, визначених кошторисом Верховної Ради України на 2024 рік.
Галина Третьякова, яка представляє у Верховній Раді політичну партію "Слуга народу", заробляла щомісяця 56 тис. 364 грн. Загалом за рік розмір її зарплати склав 676 368 грн.
Ще зарплату у понад 70 тис. грн отримували:
- Максим Дирдін;
- Юрій Павленко;
- Руслан Князевич.
Держслужбовцям в Україні платитимуть по-новому
У 2025 році працю держслужбовців будуть оплачувати, ґрунтуючись на класифікації посад, яку провели у 2024-му. Йдеться про ті держоргани, яких торкнулась класифікація. Відомо, що діятиме така система оплати праці:
- 70% зарплати — посадовий оклад;
- 30% зарплати — премія.
Раніше ми розповідали, чи вистачає державі грошей для виплат зарплат та пенсій у 2025 році. Загалом на ці витрати потрібна сума у 42 млрд доларів.
Також нагадаємо, що деякі українці з квітня зароблятимуть не менше, ніж 30 тис. грн щомісяця. Відомо, хто точно отримуватиме такі виплати.
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