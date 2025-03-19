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Скільки грошей потрібно Україні для зарплат і пенсій — дані ВР

19 березня 2025 09:38
Карина Приходько - Редактор
Зарплати та пенсії — скільки грошей потрібно Україні
Жінка рахує банкноти по тисячі гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Карина Приходько - Редактор

Якщо трапиться дефіцит зовнішньої підтримки, Україна зіштовхнеться з труднощами щодо своєчасних виплат пенсій та зарплат. Однак у короткостроковій перспективі приводів для паніки немає. 

Про це заявила заступниця голови Комітету ВР з питань бюджету Леся Забуранна у коментарі Новини.LIVE. 

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Скільки грошей потрібно Україні для зарплат та пенсій

Забуранна наголосила, що цього року в України є кошти на покриття дефіциту бюджету. Однак станом на початок березня 2025 року наша країна відчуває потребу у зовнішньому фінансуванні у розмірі 42 млрд доларів. 

Водночас заступник голови Податкового комітету РФ Ярослав Железняк повідомив, що у 2025-2026 роках загальний обсяг міжнародної фінансової підтримки для України становить приблизно 67,1 млрд доларів і 12,5 млрд євро.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які правила з призначення пенсії діють за стаж за кордоном. З низкою держав Україна має договори щодо цього.

Також ми писали, що певна категорія пенсіонерів, яка досягли поважного віку, має право на "вікові доплати" до 570 грн

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