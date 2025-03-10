Зарплати держслужбовців у 2025 році — які правила та обмеження

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні під час війни оплату праці за посадами державної служби буде обмежено за розміром та кількістю виплат. Відомо, з чого складається заробітна плата та які правила діють для державних службовців у 2025 році.



Це передбачено нормами Державного бюджету на 2025 рік.

Складові зарплати державних службовців у 2025 році

Цього року працю держслужбовців будуть оплачувати, ґрунтуючись на класифікації посад, проведеної минулого року. Йдеться про ті держоргани, яких торкнулась класифікація.

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Зарплати у таких органах мають наступні складові:

посадовий оклад;

надбавка за вислугу років;

надбавка за ранг держслужбовця;

грошова допомога (у разі призначення законної відпустки);

інші доплати, передбачені законами;

премії;

компенсація за додаткове навантаження через виконання обов’язків відсутніх держслужбовців та за вакантною посадою держслужби;

матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань.

Які діють обмеження в оплаті праці держслужбовців

З 1 січня 2024 року діє нова система оплати праці держслужбовців:

70% зарплати становить посадовий оклад;

30% зарплати — премія.

Аналогічні правила будуть застосовуватися також поточного року.

Відповідно до закону про державну службу, надбавка за вислугу років має дорівнювати 3% розміру посадового окладу за кожний календарний рік стажу держслужби, проте не може перевищувати 50% розміру посадового окладу. Торік розмір надбавки було обмежено до 2% посадового окладу за кожен календарний рік стажу держслужби, проте не більше 30% окладу.

Аналогічно до 2024 року заробітна плата держслужбовця цього року матиме такий же розмір надбавки за вислугу років на держслужбі, тобто 2% окладу за рік стажу держслужби, проте не більше 30% окладу. Йдеться про держоргани, де було проведено класифікацію посад держслужби.

Згідно із законом про державну службу, грошова допомога (за надання відпустки) має дорівнювати середньомісячній зарплаті. Торік розмір грошової допомоги обмежили. Він визначається як сума окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг держслужбовця станом на останній день місяця, що передує дню старту відпустки, і не залежить від фактично відпрацьованого періоду в місяці. Цьогоріч обмеження розміру такої допомоги і, відповідно, зарплати державного службовця продовжать діяти.

У державних органах, де була проведена класифікація посад держслужби, підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри окладів держслужбовців цьогоріч не застосовуються, як і торік.

Держбюджет-2025, як і минулого року, передбачає однакові розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 3028 грн.

У питанні визначення посадових окладів застосовуються певні обмеження, цьогоріч з розміру 2102 грн будуть визначати:

базовий розмір окладу судді;

оклади працівників інших державних органів, оплату праці яких регулюють спецзакони, а також працівників податкових та митних органів.

З розміру 1,6 тис. грн будуть визначати посадовий оклад прокурорів окружної прокуратури.

Раніше ми писали, що у березні середня зарплата в країні становить 23,5 тис. гривень. За рік розмір підвищився на 18%, а в деяких спеціалістів на майже 100%.

Також ми розповідали, що прожитковий мінімум та мінімальна зарплата в Україні не відповідають реаліям. Показники не враховують справжніх витрат українців в складних умовах війни.