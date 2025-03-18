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Вже з 1 квітня — хто з українців зароблятиме 30 тис. гривень

18 березня 2025 22:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Зарплата в судах — хто з працівників отримуватиме більше у 2025 році
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні з 1 квітня 2025 року зростуть зарплати у працівників апаратів місцевих та апеляційних судів. Підвищення окладів відбудеться на підставі Закону України "Про державну службу" щодо запровадження єдиних підходів в оплату праці державних службовців на основі класифікації посад, який Верховна Рада підтримала у 2022 році. 

Тим часом у Державній судовій адміністрації пояснили, якими будуть оновлені виплати. 

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Так, посадовий оклад працівника, який очолює бухгалтерію в апеляційному або місцевому спеціалізованому суді стане більшим на 72%. Тобто люди отримуватимуть:

  • до 1 квітня 2025 року — 13 633 грн;
  • з 1 квітня — 23 464 грн.

Найбільший зріст розміру посадового окладу буде:

  • у начальників "відділу внутрішнього аудиту",
  • "інформаційної безпеки";
  • "організаційному забезпеченні виконання функцій суду".

У цих категорій працівників виплати зростуть з 15 678 грн до 29 330 грн.

Водночас головні спеціалісти апеляційних та місцевих спеціалізованих судів з 1 квітня отримуватимуть понад 23 тис. грн, замість 13 633 грн.

В місцевих загальних судах посадові оклади теж зростуть, однак виплати будуть все одно меншими, ніж у колег з апеляційного суду. Наприклад:

  • розмір посадового окладу секретаря судового засідання збільшиться майже на 3 тис. грн — з 11 362 грн до 13 633 грн.

За словами виконувача обов'язки голови Державної судової адміністрації України Максима Пампури, розмір посадових окладів працівників апаратів місцевих загальних судів зросте на 20%. Натомість в апеляційних судах та у місцевих спеціалізованих судах розмір виплат збільшиться від 46% до 87%. Остаточна сума залежить від посади.

Раніше ми пояснювали, як виплачуються премії на підприємствах. Відомо, кому з працівників нараховують додаткові винагороди за роботу. 

Також ми писали, що роботодавці можуть не виплачувати зарплату працівникам під час війни. За певних умов підприємства не карають за такі порушення.

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