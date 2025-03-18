Зарплата в судах — хто з працівників отримуватиме більше у 2025 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 квітня 2025 року зростуть зарплати у працівників апаратів місцевих та апеляційних судів. Підвищення окладів відбудеться на підставі Закону України "Про державну службу" щодо запровадження єдиних підходів в оплату праці державних службовців на основі класифікації посад, який Верховна Рада підтримала у 2022 році.

Тим часом у Державній судовій адміністрації пояснили, якими будуть оновлені виплати.

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Так, посадовий оклад працівника, який очолює бухгалтерію в апеляційному або місцевому спеціалізованому суді стане більшим на 72%. Тобто люди отримуватимуть:

до 1 квітня 2025 року — 13 633 грн;

з 1 квітня — 23 464 грн.

Найбільший зріст розміру посадового окладу буде:

у начальників "відділу внутрішнього аудиту",

"інформаційної безпеки";

"організаційному забезпеченні виконання функцій суду".

У цих категорій працівників виплати зростуть з 15 678 грн до 29 330 грн.

Водночас головні спеціалісти апеляційних та місцевих спеціалізованих судів з 1 квітня отримуватимуть понад 23 тис. грн, замість 13 633 грн.

В місцевих загальних судах посадові оклади теж зростуть, однак виплати будуть все одно меншими, ніж у колег з апеляційного суду. Наприклад:

розмір посадового окладу секретаря судового засідання збільшиться майже на 3 тис. грн — з 11 362 грн до 13 633 грн.

За словами виконувача обов'язки голови Державної судової адміністрації України Максима Пампури, розмір посадових окладів працівників апаратів місцевих загальних судів зросте на 20%. Натомість в апеляційних судах та у місцевих спеціалізованих судах розмір виплат збільшиться від 46% до 87%. Остаточна сума залежить від посади.

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