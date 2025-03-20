Зарплаты депутатов — сколько зарабатывают Безуглая и Стефанчук в ВРУ

Депутаты во время заседания парламента. Фото: Верховная Рада/Telegram

В Украине народные депутаты уже отчитываются о доходах, которые они получили в 2024 году. Некоторые избранники показали, что их зарплаты существенно выросли во время войны.

Об этом говорится в реестре деклараций на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Читайте также:

Зарплаты Стефанчука, Безуглой, Третьяковой и других — как изменились выплаты

Так, например, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в прошлом году ежемесячно зарабатывал 88,9 тыс. грн, а по итогам года его зарплата составила 1 067 124 млн грн. Также ему выплатили 901 тыс. грн в качестве компенсации за депутатскую деятельность.

Скриншот: Реестр деклараций. Фото: зарплата Руслана Стефанчука в 2024 году

Тем временем у депутата от "Платформы за жизнь и мир" Михаила Макаренко зарплата в 2024 году составляла 76,4 тыс. грн ежемесячно. В 2023-м ему начисляли на 9 тыс. грн меньше — 67,4 тыс. грн.

Ежемесячные выплаты в 76,1 тыс. грн в прошлом году имел "слуга народа" Владимир Ватрас, тогда как годом ранее ему платили 67,4 тыс. грн.

Скриншот: Реестр деклараций. Фото: зарплата Владимира Ватраса

Внефракционный депутат Марьяна Безуглая отчиталась, что заработала за год работы 739 247 грн. То есть, раз в месяц государство выплачивало ей более 60 тыс. грн.

Скриншот: Реестр деклараций. Фото: зарплата Марьяны Безуглой в 2024 году

Также женщина получила компенсацию в 816 720 грн за:

расходы на проезд по территории Украины, аренду жилья или наем гостиничного номера;

расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, определенных сметой Верховной Рады Украины на 2024 год.

Галина Третьякова, которая представляет в Верховной Раде политическую партию "Слуга народа", зарабатывала ежемесячно 56 тыс. 364 грн. Всего за год размер ее зарплаты составил 676 368 грн.

Скриншот: Реестр деклараций. Фото: Зарплата депутата Галины Третьяковой в 2024 году

Еще зарплату в более 70 тыс. грн получали:

Максим Дырдин;

Юрий Павленко;

Руслан Князевич.

Госслужащим в Украине будут платить по-новому

В 2025 году труд госслужащих будут оплачивать, основываясь на классификации должностей, которую провели в 2024-м. Речь идет о тех госорганах, где произошла классификация. Известно, что будет действовать такая система оплаты труда:

70% зарплаты — должностной оклад;

30% зарплаты — премия.

Ранее мы рассказывали, хватает ли государству денег для выплат зарплат и пенсий в 2025 году. Всего на эти расходы нужна сумма в 42 млрд долларов.

Также напомним, что некоторые украинцы с апреля не будут зарабатывать менее 30 тыс. грн ежемесячно. Известно, кто точно будет получать такие выплаты.