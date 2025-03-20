Зарплаты депутатов — сколько зарабатывают Безуглая и Стефанчук в ВРУ

Сколько зарабатывают в Верховной Раде — нардепы показали доходы
В Украине народные депутаты уже отчитываются о доходах, которые они получили в 2024 году. Некоторые избранники показали, что их зарплаты существенно выросли во время войны.
Об этом говорится в реестре деклараций на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Зарплаты Стефанчука, Безуглой, Третьяковой и других — как изменились выплаты
Так, например, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в прошлом году ежемесячно зарабатывал 88,9 тыс. грн, а по итогам года его зарплата составила 1 067 124 млн грн. Также ему выплатили 901 тыс. грн в качестве компенсации за депутатскую деятельность.
Тем временем у депутата от "Платформы за жизнь и мир" Михаила Макаренко зарплата в 2024 году составляла 76,4 тыс. грн ежемесячно. В 2023-м ему начисляли на 9 тыс. грн меньше — 67,4 тыс. грн.
Ежемесячные выплаты в 76,1 тыс. грн в прошлом году имел "слуга народа" Владимир Ватрас, тогда как годом ранее ему платили 67,4 тыс. грн.
Внефракционный депутат Марьяна Безуглая отчиталась, что заработала за год работы 739 247 грн. То есть, раз в месяц государство выплачивало ей более 60 тыс. грн.
Также женщина получила компенсацию в 816 720 грн за:
- расходы на проезд по территории Украины, аренду жилья или наем гостиничного номера;
- расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, определенных сметой Верховной Рады Украины на 2024 год.
Галина Третьякова, которая представляет в Верховной Раде политическую партию "Слуга народа", зарабатывала ежемесячно 56 тыс. 364 грн. Всего за год размер ее зарплаты составил 676 368 грн.
Еще зарплату в более 70 тыс. грн получали:
- Максим Дырдин;
- Юрий Павленко;
- Руслан Князевич.
Госслужащим в Украине будут платить по-новому
В 2025 году труд госслужащих будут оплачивать, основываясь на классификации должностей, которую провели в 2024-м. Речь идет о тех госорганах, где произошла классификация. Известно, что будет действовать такая система оплаты труда:
- 70% зарплаты — должностной оклад;
- 30% зарплаты — премия.
Ранее мы рассказывали, хватает ли государству денег для выплат зарплат и пенсий в 2025 году. Всего на эти расходы нужна сумма в 42 млрд долларов.
Также напомним, что некоторые украинцы с апреля не будут зарабатывать менее 30 тыс. грн ежемесячно. Известно, кто точно будет получать такие выплаты.
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