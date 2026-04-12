Сколько платят полицейским в Украине: оклады, премии и доплаты в 2026 году

Шеврон полиции на форме, деньги в кошельке.

Средняя зарплата сотрудника полиции в Украине в апреле 2026 года составляет 24 500 грн. Но "на руки" полицейские получают 35 000 грн и более. В эту сумму входит базовый оклад, премия, доплаты за звание, выслугу лет, работу в ночные смены и тому подобное.

Сколько получает полицейский в Украине и как формируются его зарплата, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на издание Nfront.

Из чего состоит зарплата полицейского

Денежное обеспечение сотрудника полиции прежде всего включает основной оклад, который зависит от должности и звания — от рядового до генерала. К нему добавляются надбавки за выслугу лет (5-50%) и за особые условия службы — до 100%.

Есть и доплаты за доступ к государственной тайне или научную степень. В полиции также предусмотрены премии за успешные операции, раскрытие дел или интенсивность работы, которые составляют до 30% оклада.

Во время военного положения все полицейские получают фиксированную доплату в сумме 10 000 грн, а в зоне боевых действий еще плюс 30 000 грн.

Зарплаты полицейских, как и всех других госслужащих в Украине ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции.

Сколько получают полицейские на разных должностях

Реальные доходы полицейских в Украине зависят от опыта работника и региона, где он несет службу, и в среднем составляют:

патрульный: базовый оклад — 18 000-26 000 грн, средний доход с доплатами — 24 000-28 000 грн в месяц;

участковый офицер: оклад — 25 000-28 000 грн, с доплатами — 28 000-35 000 грн в месяц;

следователь/детектив: оклад — 30 000-45 000 грн, с доплатами — 35 000-50 000 грн в месяц;

руководитель подразделения: оклад — 40 000+ грн, с доплатами — 45 000-60 000+ грн в месяц.

Указанные суммы не включают ежемесячные военные доплаты — 10 000-30 000 грн, и премии за успешные операции, которые могут составлять еще несколько тысяч гривен.

