Пенсії в Україні — ПФУ показав, як змінились виплати у 2025 році

Чоловік похилого віку.

Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив дані, завдяки яким можна порівняти, як змінились розміри пенсій та кількість громадян, які мають на неї право. Нині у середньому українцям виплачують по 6,43 тис. грн.

Про це йдеться на офіційному порталі ПФУ.

Які пенсії отримують українці у 2025 році

Згідно з оновленими даними, станом на жовтень 2025 року загалом пенсії отримують 10 млн українських громадян.

За останній рік частка громадян в Україні, яким виплачує держава найменші пенсійні виплати (до 3 тис. грн), скоротилася фактично всемеро — з 25,79% до 3,66%.

Зокрема, налічується 2,8 млн працюючих пенсіонерів, яким в середньому виплачують по 7 тис. грн.

Протягом року доходи переважної більшості пенсіонерів в тій чи іншій мірі зросли. Зафіксоване збільшення частки пенсійних виплат середніх та високих категорій:

До 3000 грн — 3,66% (проти 2024 року — 25,79%). Від 3001 до 4000 грн — 31,57% (проти 2024 року — 17,35%). Від 4001 до 5000 грн — 20,58% (проти 2024 року — 18,59%). Від 5001 до 10 000 грн — 29,14% (проти 2024 року — 25,57%). Більш ніж 10 000 грн — 15,05% (проти 2024 року — 12,70%).

Як зазначають у фонді, більшість пенсій в країні сформовані за стандартними категоріями, на підвищені спецвиплати припадає лише незначна частка. А саме:

пенсійні виплати за віком — 73,05%;

пенсії за інвалідністю — 14,55%;

пенсії у разі втрати годувальника — 6,76%;

пенсійні виплати за вислугу років — 5,09%;

соціальні пенсії (соцдопомога) — 0,52%;

пенсії суддів (довічне утримання) — 0,04%.

Графіка щодо розподілу пенсій. Джерело: ПФУ

Право на спеціальні доплати до пенсій

Низка громадян отримує спеціальні доплати до пенсій, що впливає на їх кінцевий розмір. Зокрема, надають за державні звання, ордени, медалі, нагороди. З-поміж ключових категорій, яким передбачені спецдоплати:

Герої України;

особи зі званням "народний/почесний", наданим після 1991 року;

видатні спортсмени (переможці Олімпійських/Паралімпійських ігор);

космонавти;

матері, які мають від п'яти дітей.

Доплати до пенсій залежать від прожиткового мінімуму і становлять 23-40%. У 2025 році суми коливаються від 543 до 944 грн.

Раніше ми писали, хто з громадян похилого віку може отримувати додаткову виплату у 5 тис. грн. Доплати до пенсії надають лише останні кілька років особливій категорії населення.

Також ми розповідали, що у 2026 році індексація пенсій торкнеться не всіх українських громадян. Осучаснення виплат не буде для українців, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років.