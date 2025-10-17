Видео
Видео

Дата публикации 17 октября 2025 06:10
обновлено: 06:10
Пенсии в Украине — ПФУ показал, как изменились выплаты в 2025 году
Мужчина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные, благодаря которым можно сравнить, как изменились размеры пенсий и количество граждан, имеющих на нее право. Сейчас в среднем украинцам выплачивают по 6,43 тыс. грн.

Об этом говорится на официальном портале ПФУ.

Читайте также:

Какие пенсии получают украинцы в 2025 году

Согласно обновленным данным, по состоянию на октябрь 2025 года в целом пенсии получают 10 млн украинских граждан.

За последний год доля граждан в Украине, которым выплачивает государство наименьшие пенсионные выплаты (до 3 тыс. грн), сократилась фактически в семь раз — с 25,79% до 3,66%.

В частности, насчитывается 2,8 млн работающих пенсионеров, которым в среднем выплачивают по 7 тыс. грн.

В течение года доходы подавляющего большинства пенсионеров в той или иной степени выросли. Зафиксировано увеличение доли пенсионных выплат средних и высоких категорий:

  1. До 3000 грн — 3,66% (против 2024 года — 25,79%).
  2. От 3001 до 4000 грн — 31,57% (против 2024 года — 17,35%).
  3. От 4001 до 5000 грн — 20,58% (против 2024 года — 18,59%).
  4. От 5001 до 10 000 грн — 29,14% (против 2024 года — 25,57%).
  5. Более 10 000 грн — 15,05% (против 2024 года — 12,70%).

Как отмечают в фонде, большинство пенсий в стране сформированы по стандартным категориям, на повышенные спецвыплаты приходится лишь незначительная доля. А именно:

  • пенсионные выплаты по возрасту — 73,05%;
  • пенсии по инвалидности — 14,55%;
  • пенсии в случае потери кормильца — 6,76%;
  • пенсионные выплаты за выслугу лет — 5,09%;
  • социальные пенсии (соцпомощь) — 0,52%;
  • пенсии судей (пожизненное содержание) — 0,04%.
пенсії
Графика по распределению пенсий. Источник: ПФУ

Право на специальные доплаты к пенсиям

Ряд граждан получает специальные доплаты к пенсиям, что влияет на их конечный размер. В частности, предоставляют за государственные звания, ордена, медали, награды. Среди ключевых категорий, которым предусмотрены спецдоплаты:

  • Герои Украины;
  • лица со званием "народный/почетный", предоставленным после 1991 года;
  • выдающиеся спортсмены (победители Олимпийских/Паралимпийских игр);
  • космонавты;
  • матери, имеющие от пяти детей.

Доплаты к пенсиям зависят от прожиточного минимума и составляют 23-40%. В 2025 году суммы колеблются от 543 до 944 грн.

Ранее мы писали, кто из граждан пожилого возраста может получать дополнительную выплату в 5 тыс. грн. Доплаты к пенсии предоставляют лишь последние несколько лет особой категории населения.

Также мы рассказывали, что в 2026 году индексация пенсий коснется не всех украинских граждан. Осовременивания выплат не будет для украинцев, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
