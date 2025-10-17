Пенсии в Украине — ПФУ показал, как изменились выплаты в 2025 году

Мужчина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал данные, благодаря которым можно сравнить, как изменились размеры пенсий и количество граждан, имеющих на нее право. Сейчас в среднем украинцам выплачивают по 6,43 тыс. грн.

Об этом говорится на официальном портале ПФУ.

Какие пенсии получают украинцы в 2025 году

Согласно обновленным данным, по состоянию на октябрь 2025 года в целом пенсии получают 10 млн украинских граждан.

За последний год доля граждан в Украине, которым выплачивает государство наименьшие пенсионные выплаты (до 3 тыс. грн), сократилась фактически в семь раз — с 25,79% до 3,66%.

В частности, насчитывается 2,8 млн работающих пенсионеров, которым в среднем выплачивают по 7 тыс. грн.

В течение года доходы подавляющего большинства пенсионеров в той или иной степени выросли. Зафиксировано увеличение доли пенсионных выплат средних и высоких категорий:

До 3000 грн — 3,66% (против 2024 года — 25,79%). От 3001 до 4000 грн — 31,57% (против 2024 года — 17,35%). От 4001 до 5000 грн — 20,58% (против 2024 года — 18,59%). От 5001 до 10 000 грн — 29,14% (против 2024 года — 25,57%). Более 10 000 грн — 15,05% (против 2024 года — 12,70%).

Как отмечают в фонде, большинство пенсий в стране сформированы по стандартным категориям, на повышенные спецвыплаты приходится лишь незначительная доля. А именно:

пенсионные выплаты по возрасту — 73,05%;

пенсии по инвалидности — 14,55%;

пенсии в случае потери кормильца — 6,76%;

пенсионные выплаты за выслугу лет — 5,09%;

социальные пенсии (соцпомощь) — 0,52%;

пенсии судей (пожизненное содержание) — 0,04%.

Графика по распределению пенсий. Источник: ПФУ

Право на специальные доплаты к пенсиям

Ряд граждан получает специальные доплаты к пенсиям, что влияет на их конечный размер. В частности, предоставляют за государственные звания, ордена, медали, награды. Среди ключевых категорий, которым предусмотрены спецдоплаты:

Герои Украины;

лица со званием "народный/почетный", предоставленным после 1991 года;

выдающиеся спортсмены (победители Олимпийских/Паралимпийских игр);

космонавты;

матери, имеющие от пяти детей.

Доплаты к пенсиям зависят от прожиточного минимума и составляют 23-40%. В 2025 году суммы колеблются от 543 до 944 грн.

