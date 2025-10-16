Пенсії та надбавки — за яких умов держава гарантує доплату у 5 тис. грн

Жінка похилого віку з паперами за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні останні кілька років одна з категорій громадян похилого віку має право на додаткову виплату до пенсії. Йдеться про оформлення щомісячної надбавки для борців за незалежність України у 20 столітті у розмірі 5 тис. грн.

Про особливості призначення державної доплати розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Право на доплату для борців за незалежність

За інформацією Пенсійного фонду, додаткову державну підтримку надають громадянам в рамках дії закону № 3113-ІХ, ухваленому парламентом у 2023 році, що вніс зміни до законів:

"Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"; "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Норми закону зобов'язують державу здійснювати щомісячну доплату для громадян, яких було визнано борцями за незалежність України у 20 столітті, які в часи комуністичного тоталітарного режиму потрапили під репресії: були ув’язнені або безпідставно відправлені у психіатричні заклади, а потім були реабілітовані.

"Цей Закон передбачає встановлення для окремих категорій громадян за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення у певний період додаткових соціальних благ у вигляді додаткових або підвищених грошових виплат, пільг або компенсацій для задоволення окремих потреб", — йдеться у документі.

В законі затверджений розмір щомісячної надбавки до основної суми пенсії на рівні 4,2 тис. грн станом на 2023 рік. Відповідна виплата підлягає щорічній індексації, з огляду на це, новий осучаснений розмір такої надбавки у 2025 році становить вже 5,05 тис. грн.

Що варто знати про оформлення надбавки до пенсії

За даними ПФУ, призначення надбавки для борців за незалежність України у 20 столітті відбувається на основі надання довідки, де підтверджується відповідний статус.

Згідно з правилами, доплата встановлюється:

одразу з дати звернення громадянина до Пенсійного фонду;

з моменту набуття права, проте не пізніше ніж через рік.

Громадяни мають написати спеціальну заяву з проханням встановити надбавку. Її необхідно подати до територіального управління ПФУ за місцем отримання пенсії. Також до заяви слід додати документи, де підтверджуються особливі заслуги.

У фонді зауважили, що в разі наявності у громадянина права на одночасну доплату за низки підстав, передбачених статтею 1 законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", то можна буде обрати лише одну. Як правило, радять взяти ту, що вигідніша за розміром.

