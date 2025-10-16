Відео
Головна Фінанси Надбавка до пенсії у 5,05 тис. грн — хто може оформити виплати

Надбавка до пенсії у 5,05 тис. грн — хто може оформити виплати

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 06:10
Пенсії та надбавки — за яких умов держава гарантує доплату у 5 тис. грн
Жінка похилого віку з паперами за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні останні кілька років одна з категорій громадян похилого віку має право на додаткову виплату до пенсії. Йдеться про оформлення щомісячної надбавки для борців за незалежність України у 20 столітті у розмірі 5 тис. грн.

Про особливості призначення державної доплати розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Право на доплату для борців за незалежність 

За інформацією Пенсійного фонду, додаткову державну підтримку надають громадянам в рамках дії закону № 3113-ІХ, ухваленому парламентом у 2023 році, що вніс зміни до законів:

  1.  "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років";
  2. "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Норми закону зобов'язують державу здійснювати щомісячну доплату для громадян, яких було визнано борцями за незалежність України у 20 столітті, які в часи комуністичного тоталітарного режиму потрапили під репресії: були ув’язнені або безпідставно відправлені у психіатричні заклади, а потім були реабілітовані.

"Цей Закон передбачає встановлення для окремих категорій громадян за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення у певний період додаткових соціальних благ у вигляді додаткових або підвищених грошових виплат, пільг або компенсацій для задоволення окремих потреб", — йдеться у документі.

В законі затверджений розмір щомісячної надбавки до основної суми пенсії на рівні 4,2 тис. грн станом на 2023 рік. Відповідна виплата підлягає щорічній індексації, з огляду на це, новий осучаснений розмір такої надбавки у 2025 році становить вже 5,05 тис. грн.

Що варто знати про оформлення надбавки до пенсії

За даними ПФУ, призначення надбавки для борців за незалежність України у 20 столітті відбувається на основі надання довідки, де підтверджується відповідний статус.

Згідно з правилами, доплата встановлюється:

  • одразу з дати звернення громадянина до Пенсійного фонду;
  • з моменту набуття права, проте не пізніше ніж через рік.

Громадяни мають написати спеціальну заяву з проханням встановити надбавку. Її необхідно подати до територіального управління ПФУ за місцем отримання пенсії. Також до заяви слід додати документи, де підтверджуються особливі заслуги.

У фонді зауважили, що в разі наявності у громадянина права на одночасну доплату за низки підстав, передбачених статтею 1 законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", то можна буде обрати лише одну. Як правило, радять взяти ту, що вигідніша за розміром.

Раніше ми писали, що у березні наступного року пенсії проіндексують не всім українцям. Підвищення не торкнеться громадян, які отримують найвищі виплати, зокрема, суддів, прокурорів, держслужбовців. 

Також ми розповідали, хто має право на доплати до пенсійних виплат від 500 до 24 тис. грн. В країні є перелік категорій пенсіонерів, яким держава гарантує спеціальні доплати. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
