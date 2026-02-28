Купити долари в обмінниках або в банках — скільки коштує 1 000 доларів

Долари і гривні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Усі українці переживають за свою фінансову стабільність, а деякі намагаються створити фінансову подушку безпеки, накопичуючи гроші. Нерідко громадяни вирішують зберігати гроші в іноземній валюті, тож купують долари.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, скільки знадобиться грошей, щоб купити 1 000 доларів.

Купити 1 000 доларів у банках

Офіційний курс долара в останній день лютого, як стало відомо з інформації на сайті Національного банку України, 43,20 гривень за долар. Тож купити 1 000 доларів можна було б за 43 200 гривень, однак у банках вартість валюти може відрізнятися від офіційних показників.

Так, як свідчать дані на сайті Мінфін, 28 лютого 1 долар у банках у середньому коштує 43,40 гривень — це на 7 копійок дешевше, ніж днем раніше. Отже, 1 000 доларів у банках коштує 43 400 гривень.

1 000 доларів в обмінниках

Курс долара в обмінниках України 28 лютого є таким:

середня купівля — 43,10 гривень за долар;

середній продаж — 43,18 гривень за долар.

Отже, на 1 000 доларів обмінники встановили середню ціну у 43 180 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Націнальний банк України (НБУ) наприкінці січня 2026 року знизив облікову ставку на 0,5 відсоткових пунктів — з 15,5% до 15%. Ці зміни, як очікує регулятор, сприятимуть подальшій адаптації економіки до умов повномасштабної війни.

Водночас в НБУ не відмовляються від стриманої монетарної політики, щоб не порушувати стабільність на валютному ринку. Також прогнозується, що показник інфляції, ймовірно, повернеться до цільових 5% у середньостроковій перспективі.

