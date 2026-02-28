Відео
Скільки треба заплатити за 1 000 доларів — ціни у банках та обмінниках

Скільки треба заплатити за 1 000 доларів — ціни у банках та обмінниках

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 13:35
Купити долари в обмінниках або в банках — скільки коштує 1 000 доларів
Долари і гривні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Усі українці переживають за свою фінансову стабільність, а деякі намагаються створити фінансову подушку безпеки, накопичуючи гроші. Нерідко громадяни вирішують зберігати гроші в іноземній валюті, тож купують долари

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, скільки знадобиться грошей, щоб купити 1 000 доларів.

Читайте також:

Купити 1 000 доларів у банках

Офіційний курс долара в останній день лютого, як стало відомо з інформації на сайті Національного банку України, 43,20 гривень за долар. Тож купити 1 000 доларів можна було б за 43 200 гривень, однак у банках вартість валюти може відрізнятися від офіційних показників. 

Так, як свідчать дані на сайті Мінфін, 28 лютого 1 долар у банках у середньому коштує 43,40 гривень — це на 7 копійок дешевше, ніж днем раніше. Отже, 1 000 доларів у банках коштує 43 400 гривень. 

1 000 доларів в обмінниках 

Курс долара в обмінниках України 28 лютого є таким: 

  • середня купівля — 43,10 гривень за долар;
  • середній продаж — 43,18 гривень за долар. 

Отже, на 1 000 доларів обмінники встановили середню ціну у 43 180 гривень. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, Націнальний банк України (НБУ) наприкінці січня 2026 року знизив облікову ставку на 0,5 відсоткових пунктів — з 15,5% до 15%. Ці зміни, як очікує регулятор, сприятимуть подальшій адаптації економіки до умов повномасштабної війни. 

Водночас в НБУ не відмовляються від стриманої монетарної політики, щоб не порушувати стабільність на валютному ринку. Також прогнозується, що показник інфляції, ймовірно, повернеться до цільових 5% у середньостроковій перспективі.

Раніше ми розповідали, що Україна купує більше товарів, ніж продає за кордон. Відомо, як цей фактор впливає на внутрішні ціни. Також писали, як перевести в готівку долари та євро. Якщо знімати готівку у банкоматах, потрібно пам'ятати про обмеження.
 

курс валют курс гривні гривня валюта долари
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
