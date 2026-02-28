Видео
Україна
1 000 долларов в Украине — сколько стоит купить такую сумму денег

1 000 долларов в Украине — сколько стоит купить такую сумму денег

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 13:35
1 000 долларов в Украине — сколько стоит купить такую сумму денег
Доллары и гривны. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине люди всегда пытаются копить деньги, чтобы обезопасить себя от финансовых проблем. Нередко граждане решают хранить деньги в иностранной валюте, поэтому покупают доллары.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько нужно денег, чтобы купить 1 000 долларов. 

Читайте также:

Купить 1 000 долларов в банках

Официальный курс доллара в последний день февраля, как стало известно из информации на сайте Национального банка Украины, 43,20 гривен за доллар. Поэтому купить 1 000 долларов можно было бы за 43 200 гривен, однако в банках стоимость валюты может отличаться от официальных показателей.

Так, как свидетельствуют данные на сайте Минфин, 28 февраля 1 доллар в банках в среднем стоит 43,40 гривен — это на 7 копеек дешевле, чем днем ранее. Итак, 1 000 долларов в банках стоит 43 400 гривен.

1 000 долларов в обменниках

Курс доллара в обменниках Украины 28 февраля является следующим:

  • средняя покупка — 43,10 гривен за доллар;
  • средняя продажа — 43,18 гривен за доллар.

Итак, на 1 000 долларов обменники установили среднюю цену в 43 180 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в конце января 2026 года снизил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов — с 15,5% до 15%. Эти изменения, как ожидает регулятор, будут способствовать дальнейшей адаптации экономики к условиям полномасштабной войны.

В то же время в НБУ не отказываются от сдержанной монетарной политики, чтобы не нарушать стабильность на валютном рынке. Также прогнозируется, что показатель инфляции, вероятно, вернется к целевым 5% в среднесрочной перспективе.

Ранее мы рассказывали, что Украина покупает больше товаров, чем продает за границу. Известно, как этот фактор влияет на внутренние цены. Также рассказывали, как обналичить доллары и евро. Если снимать наличку в банкоматах, нужно помнить об ограничениях. 

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
